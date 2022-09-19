https://ria.ru/20220919/poteri-1817742475.html

Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях Киева

Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях Киева - РИА Новости, 19.09.2022

Украинский офицер рассказал об отказниках и потерях Киева

Украинские силовики несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе Артемовска (переименован в Бахмут – ред.),... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T00:02

2022-09-19T00:02

2022-09-19T00:48

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

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КОДЕМА (ДНР), 18 сен – РИА Новости. Украинские силовики несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе Артемовска (переименован в Бахмут – ред.), рассказал журналистам взятый в плен "вагнеровцами" из группировки "Бахмут" старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.Ранее "вагнеровцы" сообщали, что закрепились в промзоне Артемовска и продолжат продвижение вглубь населенного пункта."Большая часть - отказники (в рядах украинских силовиков в районе Артемовска – ред.), отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию", - рассказал украинский офицер.Он уточнил, что с украинскими солдатами, которые отказываются идти на передовые позиции, работают замполиты и военная прокуратура. "Они то отказывались идти в бой, то шли в бой", – пояснил пленный.По его словам, из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат. Он уточнил, что людей готовили только неделю и отправляли сразу на передовую."Люди не обученные, не подготовленные. При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны (украинские силовиков – ред.). Такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (порядка 350 человек - ред.) перестал существовать", - рассказал Рожковский.

https://ria.ru/20220918/vagner-1817721783.html

https://ria.ru/20220918/ukraina-1817738136.html

артемовск

киев

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в мире, артемовск, киев