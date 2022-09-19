https://ria.ru/20220919/poshliny-1817875362.html

В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения

В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения - РИА Новости, 19.09.2022

В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения

Возможность введения в РФ экспортных пошлин на удобрения обсуждалось, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:04

2022-09-19T15:04

2022-09-19T15:04

экономика

денис мантуров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Возможность введения в РФ экспортных пошлин на удобрения обсуждалось, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Решений пока никаких не принято. Действительно, были дискуссии, но окончательных решений не принято", - сказал он в кулуарах форума Innofood, отвечая на вопрос о введении экспортных пошлин на удобрения.Как на прошлой неделе писал "Коммерсант", правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза.Сейчас в России действуют квоты на экспорт минеральных удобрений. Квота по азотным удобрениям составляет чуть более 8,3 миллиона, по сложным азотосодержащим - чуть более 5,9 миллиона тонн до 31 декабря. Минсельхоз при необходимости может предложить продлить ограничения на экспорт минеральных удобрений и в следующем году, говорил в конце мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20220919/udobreniya-1817762301.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, денис мантуров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия