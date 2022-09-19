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В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения - РИА Новости, 19.09.2022
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В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения
В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения - РИА Новости, 19.09.2022
В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения
Возможность введения в РФ экспортных пошлин на удобрения обсуждалось, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:04
2022-09-19T15:04
экономика
денис мантуров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Возможность введения в РФ экспортных пошлин на удобрения обсуждалось, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Решений пока никаких не принято. Действительно, были дискуссии, но окончательных решений не принято", - сказал он в кулуарах форума Innofood, отвечая на вопрос о введении экспортных пошлин на удобрения.Как на прошлой неделе писал "Коммерсант", правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза.Сейчас в России действуют квоты на экспорт минеральных удобрений. Квота по азотным удобрениям составляет чуть более 8,3 миллиона, по сложным азотосодержащим - чуть более 5,9 миллиона тонн до 31 декабря. Минсельхоз при необходимости может предложить продлить ограничения на экспорт минеральных удобрений и в следующем году, говорил в конце мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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экономика, денис мантуров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Денис Мантуров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
15:04 19.09.2022
 
В правительстве еще не приняли решение о введении пошлин на удобрения

Глава Минпромторга Мантуров: решение о введении пошлин на удобрения еще не принято

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
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СОЧИ, 19 сен - РИА Новости. Возможность введения в РФ экспортных пошлин на удобрения обсуждалось, но окончательных решений не принято, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Решений пока никаких не принято. Действительно, были дискуссии, но окончательных решений не принято", - сказал он в кулуарах форума Innofood, отвечая на вопрос о введении экспортных пошлин на удобрения.
Как на прошлой неделе писал "Коммерсант", правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза.
Сейчас в России действуют квоты на экспорт минеральных удобрений. Квота по азотным удобрениям составляет чуть более 8,3 миллиона, по сложным азотосодержащим - чуть более 5,9 миллиона тонн до 31 декабря. Минсельхоз при необходимости может предложить продлить ограничения на экспорт минеральных удобрений и в следующем году, говорил в конце мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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