https://ria.ru/20220919/porty-1817877804.html

Большой разворот: доля портов Дальнего Востока в контейнерообороте растет

Большой разворот: доля портов Дальнего Востока в контейнерообороте растет - РИА Новости, 19.09.2022

Большой разворот: доля портов Дальнего Востока в контейнерообороте растет

В июне 2022 года доля портов Дальнего Востока в общем морском контейнерообороте России превысила 62%, тогда как годом ранее эта доля была лишь 39%, сообщается в РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:10

2022-09-19T15:10

2022-09-19T15:11

экономика

россия

дальний восток

ржд

владивосток

трансконтейнер

сергей шишкарев

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В июне 2022 года доля портов Дальнего Востока в общем морском контейнерообороте России превысила 62%, тогда как годом ранее эта доля была лишь 39%, сообщается в недавнем контейнерном отчете исследовательского агентства InfraNews. С какими причинами связано увеличение роли дальневосточных портов в грузоперевозках? Попробуем разобраться.Идем на ВостокГлавной причиной того, что российские порты на Дальнем Востоке стали в буквальном смысле главными морскими воротами России, связана с западными санкциями.Впрочем, сухие цифры рисуют менее пугающую картину. Так, порты Балтийского бассейна в первом полугодии 2022 года потеряли не 100%, а порядка 39% оборота - 780 тысяч контейнерных единиц (TEU) против 1,26 миллиона годом ранее. Хотя Санкт-Петербург в первом полугодии снизил перевалку контейнеров на 35,5%, а Калининград – на 55,3%.В меньшей степени спад коснулся терминалов Азово-Черноморского бассейна, которые переработали в первом полугодии на 7% меньше контейнеров показателей первых шести месяцев 2021 года.А вот порты Дальнего Востока в обороте грузов прибавили 8%, а контейнерооборот впервые преодолел за полугодовой срок миллионную отметку и составил 1,08 миллиона TEU. На Дальнем Востоке потерянные объемы осваивают частные игроки судоходного рынка из Китая и Кореи."Все крупнейшие операторы ушли. Выживаем за счет небольших перевозчиков, которые не боятся попасть под санкции", - объясняет Голубчик.Одним из наиболее крупных игроков остается южнокорейская судоходная компания Sinokor, которая совместно с местной компанией Heung A Line оперирует не менее чем 11 судами, заходящими еженедельно из корейского Пусана во Владивосток и Восточный, а также обеспечивает регулярные в китайский порт Циндао. Об увеличении регулярных рейсов летом в Россию свидетельствует и расписание китайской компании SITC, которая также комбинирует судозаходы во Владивосток и Восточный из Китая, Кореи и Вьетнама.Флот под российским флагомВ России целый ряд логистических компаний занялись организацией регулярных морских международных сервисов, фрахтуя контейнеровозы на спотовом рынке или приобретая их в собственность.Кроме традиционных лидеров, таких как FESCO и SASCO, появились новые судоходные операторы. Один из таких – ООО "Транзит" с офисами в Москве и Владивостоке: в регулярном расписании компании из Владивостока на Китай и Корею задействовано не менее 11 грузовых судов, два из которых компания приобрела в собственность и поставила под российский флаг в июле 2022 года. Через порт Восточный активно развивает регулярные рейсы в Китай российская компания "Интеко Лайнс" с офисом в Находке.Одним из главных событий этого лета на транспортном рынке России стало приобретение в августе контрольного пакета акций "Сахалинского морского пароходства" (SASCO) крупнейшим оператором железнодорожных контейнерных перевозок "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело" и госкорпорацию "Росатом"). SASCO оперирует флотом из 13 морских грузовых судов ледового класса. Группа "Дело" намерена активно инвестировать в расширение флота перевозчика. В начале сентября председатель группы Сергей Шишкарев заявил, что SASCO "очень важный актив".Транссиб едетНесмотря на то, что мощности российского контейнерного флота обрели тенденцию к росту, есть серьезный сдерживающий фактор – это небольшая пропускная способность железных дорог. Все эксперты единодушны в том, что рельсовые пути – это своего рода узкое бутылочное горлышко.Львиная доля грузов в контейнерах транспортируется из европейской части России, а также крупнейших промышленных центров Урала и Сибири.Как следует из материалов компании РЖД, во втором квартале железнодорожный контейнерооборот РФ упал на 15% относительно показателей прошлого года, в январе-августе 2022 года погрузка всех видов грузов, по предварительным данным РЖД, снизилась на 3,4%, хотя по итогам восьми месяцев наметился рост на 2,9%.Еженедельная динамика контейнерооборота по российским железным дорогам, которую отслеживает InfraNews, показывает, что в августе темпы спада к уровням прошлого года замедлились до 22-27%, тогда как в июле составляли 26-32%.РЖД, в свою очередь, в последние месяцы максимально облегчило условия для перевозок несырьевых внешнеторговых грузов, главным образом, отменив избыточные преференции для экспортных перевозок каменного угля, что освободило мощности Восточного полигона для всех остальных грузов, включая грузы в контейнерах."Несмотря на трудности, пробки, ручное управление движением, Транссиб едет", - говорит Безбородов.По его мнению, улучшению пропускной способности магистрали может способствовать ускорение строительства новых контейнерных терминалов в крупнейших агломерациях страны на всем пути следования грузов от Санкт-Петербурга и Москвы до портов Дальнего Востока.Минтранс России уже разработал проект предоставления субсидий инвесторам в строительство "опорной сети" транспортно-логистических центров вдоль Транссиба. В эту сеть входит 19 локаций, где предполагается развитие контейнерных терминалов: четыре из них планирует развивать "Трансконтейнер", еще три – компания "РЖД Бизнес Актив". Минтранс предлагает субсидировать 50% от ключевой ставки Банка России по кредитам на эти цели.Точки ростаПроблемы, конечно, есть. Некоторые из них – очень серьезные, системные.Тем не менее, помесячная динамика контейнерооборота на Дальнем Востоке говорит о том, что перенаправление российских внешнеторговых грузопотоков с Запада на Восток идет полным ходом. Статистика судозахододов морских контейнеровозов на основные терминалы портов Владивосток и Восточный в июле и августе подтверждает, что количество регулярных грузовых рейсов сообщением с крупнейшими портами Китая и стран Юго-Восточной Азии существенно увеличилось.Растет контейнерный экспорт: за первые шесть месяцев Россия отправила из дальневосточных портов за рубеж 343 тысячи TEU, что на 24% больше, чем годом ранее, из них груженых контейнеров отправлено 201,6 тысяч (рост к прошлогодним объемам составил 21%). Участники рынка полагают, что динамика экспорта могла быть и лучше, если бы не сильный рубль в последние месяцы."Сейчас в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не все понимают дальнейшее развитие внешнеполитической ситуации. Какие-то локальные, текущие операции увеличиваются, а про долгосрочные перспективы пока сложно говорить", - комментирует Гуревич.В настоящий момент импорт контейнерных грузов через Дальний Восток сократился незначительно – всего на 1,3% к уровню прошлого года и составил 360 тысяч TEU, а транзит даже немного подрос - на 2,5% до 54 тысяч TEU.

https://ria.ru/20220907/perevozki-1815071674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/perevozki-1804265369.html

https://ria.ru/20220906/fesco-1814747406.html

https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html

https://ria.ru/20220906/perevozki-1815311688.html

https://ria.ru/20220729/port-1805666558.html

https://ria.ru/20220622/poezda-1797239768.html

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Алёна Пава

экономика, россия, дальний восток, ржд, владивосток, трансконтейнер, сергей шишкарев