Рейтинг@Mail.ru
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220919/pomosch-1817786460.html
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей - РИА Новости, 19.09.2022
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей
Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:54
2022-09-19T10:54
липецкая область
игорь артамонов
общество
семья
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, липецкий центр был в числе первых четырех аналогичных учреждений, созданных в России. Сейчас в центре точно знают, как действовать в разных ситуациях. Многолетняя практика позволила создать чёткие алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной.Артамонов отметил, что большое внимание в центре уделяется выпускникам интернатных учреждений. Свыше 150 из них получили квартиры и комнаты в муниципальных общежитиях. Также благодаря активному сотрудничеству психологов Кризисного центра с женскими консультациями удалось сохранить жизни более ста детей, чьи мамы отказались от аборта."Поддержка людей, нуждающихся в помощи государства, всегда в числе приоритетов социальной политики, которую проводит наш регион", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220913/skver-1816585553.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, общество, семья, психология
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Семья, Психология
10:54 19.09.2022
 

Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, липецкий центр был в числе первых четырех аналогичных учреждений, созданных в России. Сейчас в центре точно знают, как действовать в разных ситуациях. Многолетняя практика позволила создать чёткие алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной.
Сквер Молодежный после реконструкции в городе Усмань Липецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 19:49Липецкая область
Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что большое внимание в центре уделяется выпускникам интернатных учреждений. Свыше 150 из них получили квартиры и комнаты в муниципальных общежитиях. Также благодаря активному сотрудничеству психологов Кризисного центра с женскими консультациями удалось сохранить жизни более ста детей, чьи мамы отказались от аборта.
"Поддержка людей, нуждающихся в помощи государства, всегда в числе приоритетов социальной политики, которую проводит наш регион", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбществоСемьяПсихология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала