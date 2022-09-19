https://ria.ru/20220919/pomosch-1817786460.html
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей - РИА Новости, 19.09.2022
Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей
Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:54
2022-09-19T10:54
2022-09-19T10:54
липецкая область
игорь артамонов
общество
семья
психология
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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, липецкий центр был в числе первых четырех аналогичных учреждений, созданных в России. Сейчас в центре точно знают, как действовать в разных ситуациях. Многолетняя практика позволила создать чёткие алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной.Артамонов отметил, что большое внимание в центре уделяется выпускникам интернатных учреждений. Свыше 150 из них получили квартиры и комнаты в муниципальных общежитиях. Также благодаря активному сотрудничеству психологов Кризисного центра с женскими консультациями удалось сохранить жизни более ста детей, чьи мамы отказались от аборта."Поддержка людей, нуждающихся в помощи государства, всегда в числе приоритетов социальной политики, которую проводит наш регион", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220913/skver-1816585553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общество, семья, психология
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Семья, Психология
ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, липецкий центр был в числе первых четырех аналогичных учреждений, созданных в России
. Сейчас в центре точно знают, как действовать в разных ситуациях. Многолетняя практика позволила создать чёткие алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной.
Артамонов отметил, что большое внимание в центре уделяется выпускникам интернатных учреждений. Свыше 150 из них получили квартиры и комнаты в муниципальных общежитиях. Также благодаря активному сотрудничеству психологов Кризисного центра с женскими консультациями удалось сохранить жизни более ста детей, чьи мамы отказались от аборта.
"Поддержка людей, нуждающихся в помощи государства, всегда в числе приоритетов социальной политики, которую проводит наш регион", – сказал Артамонов.