https://ria.ru/20220919/pomosch-1817786460.html

Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей

Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей - РИА Новости, 19.09.2022

Липецкий семейный Кризисный центр оказал помощь более 150 тысячам жителей

Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:54

2022-09-19T10:54

2022-09-19T10:54

липецкая область

игорь артамонов

общество

семья

психология

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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Липецкий Кризисный центр помощи семьи и детям за 20 лет работы помог более 150 тысячам жителей Липецкой области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, липецкий центр был в числе первых четырех аналогичных учреждений, созданных в России. Сейчас в центре точно знают, как действовать в разных ситуациях. Многолетняя практика позволила создать чёткие алгоритмы помощи: юридической, психолого-педагогической, материальной.Артамонов отметил, что большое внимание в центре уделяется выпускникам интернатных учреждений. Свыше 150 из них получили квартиры и комнаты в муниципальных общежитиях. Также благодаря активному сотрудничеству психологов Кризисного центра с женскими консультациями удалось сохранить жизни более ста детей, чьи мамы отказались от аборта."Поддержка людей, нуждающихся в помощи государства, всегда в числе приоритетов социальной политики, которую проводит наш регион", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220913/skver-1816585553.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество, семья, психология