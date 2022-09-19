https://ria.ru/20220919/pomosch-1817753067.html
Разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
Разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022
Разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал РИА Новости боец подразделения... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T06:38
2022-09-19T06:38
2022-09-19T10:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки Вооруженных сил с позывным Ладан.По словам собеседника агентства, он не берет ничего в качестве трофеев."Один раз столкнулись: лежал "Джавелин" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.), а парень его попытался поднять. Под ним лежал "сюрприз", в итоге парень "двухсотый" теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать. А так — пересекался. Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием "Комар". Видел его, видел "Джавелины", видел чешский подвид нашего РПГ. <...> Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую", — рассказал собеседник агентства.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/pomosch-1815493554.html
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Разведчик с позывным "Ладан" о западной электроники, медикаментах и оружии у ВСУ
Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, рассказал РИА Новости боец подразделения разведки ВС РФ с позывным "Ладан".
2022-09-19T06:38
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украина, россия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, В мире
06:38 19.09.2022 (обновлено: 10:00 19.09.2022)
Разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
Разведчик Ладан: у ВСУ много западной электроники, оружия, лекарств и продуктов