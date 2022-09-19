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Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков" - РИА Новости, 19.09.2022
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Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков"
Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков" - РИА Новости, 19.09.2022
Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским историкам можно "покопаться в XVI веке", чтобы найти, "за что спросить с поляков". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:28
2022-09-19T12:28
в мире
россия
польша
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским историкам можно "покопаться в XVI веке", чтобы найти, "за что спросить с поляков"."Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлению президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и Дуда.
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в мире, россия, польша, дмитрий песков
В мире, Россия, Польша, Дмитрий Песков
12:28 19.09.2022
 
Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков"

Песков в шутку предложил историкам поискать в 16-м веке поводы для претензий к полякам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским историкам можно "покопаться в XVI веке", чтобы найти, "за что спросить с поляков".
"Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлению президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и Дуда.

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