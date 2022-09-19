https://ria.ru/20220919/polyaki-1817813465.html

Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков"

Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков" - РИА Новости, 19.09.2022

Песков предложил российским историкам поискать, "за что спросить с поляков"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским историкам можно "покопаться в XVI веке", чтобы найти, "за что спросить с поляков". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:28

2022-09-19T12:28

2022-09-19T12:28

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россия

польша

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским историкам можно "покопаться в XVI веке", чтобы найти, "за что спросить с поляков"."Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к заявлению президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать репарации от России поддержал недавно и Дуда.

https://ria.ru/20220919/polsha-1817798769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, польша, дмитрий песков