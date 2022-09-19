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Польша потребовала от Шольца объяснить слова о пересмотре границ - РИА Новости, 19.09.2022
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Польша потребовала от Шольца объяснить слова о пересмотре границ
Польша потребовала от Шольца объяснить слова о пересмотре границ - РИА Новости, 19.09.2022
Польша потребовала от Шольца объяснить слова о пересмотре границ
Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:39
2022-09-19T13:30
в мире
павел солох
польша
германия
евросоюз
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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.Немецкий политик ранее на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска заявил, что не хотел бы, чтобы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ". Польские СМИ связали эти слова с конфликтом вокруг выплаты репараций Варшаве, хотя Шольц в речи подчеркнул, что граница "установлена навсегда после сотни лет истории".Выступая в эфире Польского радио, Солох сказал, что "совпадение неслучайно" и слова Шольца действительно связаны с продолжающимся спором между государствами. По мнению представителя ведомства, чтобы вернуть доверие, "со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова"."Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься", — добавил руководитель ведомства.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. На этой неделе польский сейм поддержал резолюцию с требованием репараций. Ранее польские власти заявляли, что ждут от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).В свою очередь, в правительстве Германии отвечали, что не намерены ничего платить Польше: в Берлине считают, что полученные Варшавой репарации достаточны и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
https://ria.ru/20220914/reparatsii-1816852005.html
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в мире, павел солох, польша, германия, евросоюз
В мире, Павел Солох, Польша, Германия, Евросоюз
11:39 19.09.2022 (обновлено: 13:30 19.09.2022)
 
Польша потребовала от Шольца объяснить слова о пересмотре границ

Глава госбезопасности Польши Солох потребовал от ФРГ объяснить слова о пересмотре границ

© AFP 2022 / Bernd von JutrczenkaКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Bernd von Jutrczenka
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от Германии пояснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.
Немецкий политик ранее на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска заявил, что не хотел бы, чтобы кто-то "рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ". Польские СМИ связали эти слова с конфликтом вокруг выплаты репараций Варшаве, хотя Шольц в речи подчеркнул, что граница "установлена навсегда после сотни лет истории".
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Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии
Выступая в эфире Польского радио, Солох сказал, что "совпадение неслучайно" и слова Шольца действительно связаны с продолжающимся спором между государствами. По мнению представителя ведомства, чтобы вернуть доверие, "со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова".
"Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься", — добавил руководитель ведомства.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. На этой неделе польский сейм поддержал резолюцию с требованием репараций. Ранее польские власти заявляли, что ждут от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов).
В свою очередь, в правительстве Германии отвечали, что не намерены ничего платить Польше: в Берлине считают, что полученные Варшавой репарации достаточны и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от них в 1953 году.
Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
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