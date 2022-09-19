https://ria.ru/20220919/politika-1817854491.html
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:03
2022-09-19T14:03
2022-09-19T14:03
николай патрушев
китай
мид кнр
россия
афганистан
ян цзечи
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи на официальном сайте МИД КНР.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провели в понедельник консультации в городе Наньпине провинции Фуцзян КНР с участием представителей министерств и ведомств двух стран."Стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Афганистане, Украине и по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220919/kitay-1817822340.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай патрушев, китай, мид кнр, россия, афганистан, ян цзечи
Николай Патрушев, Китай, МИД КНР, Россия, Афганистан, Ян Цзечи
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине
Секретарь Совбеза Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи обсудили Украину и Афганистан