https://ria.ru/20220919/politika-1817854491.html

Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине

Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:03

2022-09-19T14:03

2022-09-19T14:03

николай патрушев

китай

мид кнр

россия

афганистан

ян цзечи

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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи на официальном сайте МИД КНР.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провели в понедельник консультации в городе Наньпине провинции Фуцзян КНР с участием представителей министерств и ведомств двух стран."Стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Афганистане, Украине и по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220919/kitay-1817822340.html

китай

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, китай, мид кнр, россия, афганистан, ян цзечи