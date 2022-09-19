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Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
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Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:03
2022-09-19T14:03
николай патрушев
китай
мид кнр
россия
афганистан
ян цзечи
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи на официальном сайте МИД КНР.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провели в понедельник консультации в городе Наньпине провинции Фуцзян КНР с участием представителей министерств и ведомств двух стран."Стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Афганистане, Украине и по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220919/kitay-1817822340.html
китай
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николай патрушев, китай, мид кнр, россия, афганистан, ян цзечи
Николай Патрушев, Китай, МИД КНР, Россия, Афганистан, Ян Цзечи
14:03 19.09.2022
 
Патрушев и член Политбюро ЦК КПК обсудили ситуацию на Украине

Секретарь Совбеза Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи обсудили Украину и Афганистан

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в понедельник обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи на официальном сайте МИД КНР.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провели в понедельник консультации в городе Наньпине провинции Фуцзян КНР с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
"Стороны углубленно обменялись мнениями по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Афганистане, Украине и по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
12:48
Патрушев призвал Россию и Китай усилить готовность к взаимной поддержке
 
Николай ПатрушевКитайМИД КНРРоссияАфганистанЯн Цзечи
 
 
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