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Стремоусов сообщил, что Зеленский приказал его убить - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/pokushenie-1817747069.html
Стремоусов сообщил, что Зеленский приказал его убить
Стремоусов сообщил, что Зеленский приказал его убить - РИА Новости, 19.09.2022
Стремоусов сообщил, что Зеленский приказал его убить
Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы, сообщил политик в видеоинтервью французским... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T01:42
2022-09-19T01:54
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
служба безопасности украины
владимир зеленский
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы, сообщил политик в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram-канале.Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания."Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это специально обученные группы, которые давали показания, когда их задерживали, что они пришли по личному указанию Зеленского убить меня и Владимира Сальдо (главу администрации. — Прим. ред.). Возможно в Херсонской области действуют группы, которые выслеживают меня", — уточнил Стремоусов.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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кирилл стремоусов, херсонская область , украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, В мире
01:42 19.09.2022 (обновлено: 01:54 19.09.2022)
 
Стремоусов сообщил, что Зеленский приказал его убить

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил о приказе Зеленского убить его

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкМорской порт в Херсоне
Морской порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Морской порт в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы, сообщил политик в видеоинтервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram-канале.

"Они (украинские власти) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил. Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы", — заявил Стремоусов.

Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания.
"Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это специально обученные группы, которые давали показания, когда их задерживали, что они пришли по личному указанию Зеленского убить меня и Владимира Сальдо (главу администрации. — Прим. ред.). Возможно в Херсонской области действуют группы, которые выслеживают меня", — уточнил Стремоусов.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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