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В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022
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В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II
В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022
В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II
Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию ведет телеканал Sky News. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:08
2022-09-19T13:16
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию ведет телеканал Sky News.В ходе процессии гроб был доставлен около 13.00 мск в Вестминстерское аббатство, где в настоящий момент началась панихида по Елизавете II. По окончании церковной службы будет объявлена общенациональная минута молчания, она продлится две минуты. Службу проводит декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.На государственных похоронах королевы присутствует большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.Похороны завершатся около 14.00 мск.К вечеру гроб доставят в Виндзор, где около 21.30 мск состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать король и члены королевской семьи.Елизавета II будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220919/elizaveta-1817759226.html
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в мире, елизавета ii, джо байден, эммануэль макрон, сша, лондон, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Эммануэль Макрон, США, Лондон, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
13:08 19.09.2022 (обновлено: 13:16 19.09.2022)
 
В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II

В Вестминстерском аббатстве началась церемония государственных похорон Елизаветы II

© AP Photo / Frank AugsteinЦеремония похорон Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. 19 сентября 2022
Церемония похорон Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. 19 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Церемония похорон Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. 19 сентября 2022
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию ведет телеканал Sky News.
В ходе процессии гроб был доставлен около 13.00 мск в Вестминстерское аббатство, где в настоящий момент началась панихида по Елизавете II. По окончании церковной службы будет объявлена общенациональная минута молчания, она продлится две минуты. Службу проводит декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.
На государственных похоронах королевы присутствует большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.
Похороны завершатся около 14.00 мск.
К вечеру гроб доставят в Виндзор, где около 21.30 мск состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать король и члены королевской семьи.
Елизавета II будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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