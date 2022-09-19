https://ria.ru/20220919/pokhorony-1817833055.html

В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II

В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II - РИА Новости, 19.09.2022

В Лондоне началась церемония похорон Елизаветы II

Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию ведет телеканал Sky News. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:08

2022-09-19T13:08

2022-09-19T13:16

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умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве, трансляцию ведет телеканал Sky News.В ходе процессии гроб был доставлен около 13.00 мск в Вестминстерское аббатство, где в настоящий момент началась панихида по Елизавете II. По окончании церковной службы будет объявлена общенациональная минута молчания, она продлится две минуты. Службу проводит декан Вестминстерского аббатства Джон Холл.На государственных похоронах королевы присутствует большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.Похороны завершатся около 14.00 мск.К вечеру гроб доставят в Виндзор, где около 21.30 мск состоится частная погребальная служба, на которой будут присутствовать король и члены королевской семьи.Елизавета II будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же была похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с её пожеланиями.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220919/elizaveta-1817759226.html

https://ria.ru/20220917/elizaveta-1817548503.html

сша

лондон

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, елизавета ii, джо байден, эммануэль макрон, сша, лондон, великобритания, умерла королева елизавета ii