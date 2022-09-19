https://ria.ru/20220919/pogranichniki-1817960641.html

Таджикистан освободил четырех киргизских пограничников

Таджикистан освободил четырех киргизских пограничников - РИА Новости, 19.09.2022

Таджикистан освободил четырех киргизских пограничников

Таджикистан освободил четырех киргизских пограничников, попавших в плен во время конфликта на границе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:01

2022-09-19T19:01

2022-09-19T19:01

в мире

баткенская область

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 19 сен - РИА Новости. Таджикистан освободил четырех киргизских пограничников, попавших в плен во время конфликта на границе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.Сообщается, что органами власти Баткенской области во главе с руководителем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым "продолжается работа по обеспечению двусторонних кыргызско-таджикских договоренностей о прекращении огня, отводе сил и стабилизации обстановки"."Сегодня во второй половине дня К.Ташиев совместно с представителями силовых структур и областных властей находился на территории Таджикистана, где по результатам соответствующих переговоров договорился об освобождении четырех военнослужащих погранслужбы ГКНБ КР, захваченных таджикской стороной", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "в рамках обеспечения безопасности населения приграничных районов Ташиевым поддерживаются постоянные контакты со своим таджикским коллегой".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Понедельник, 19 сентября, объявлен в Киргизии днем национального траура по погибшим.

https://ria.ru/20220919/tadzhikistan-1817871805.html

https://ria.ru/20220919/kirgiziya-1817859189.html

https://ria.ru/20220919/pogibshie-1817863812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, баткенская область, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии