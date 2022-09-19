https://ria.ru/20220919/pogoda-1817803759.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели - РИА Новости, 19.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются до конца недели в Москве, бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:01

2022-09-19T12:01

2022-09-19T12:01

погода

москва

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются до конца недели в Москве, бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, практически каждый день за исключением ближайших суток, я имею в виду вторник, кратковременные дожди. Во вторник обойдется без существенных осадков в Москве и Московской области" - рассказал специалист.По его словам, на этой неделе в дневные часы ожидается 14-16 градусов. По ночам в начале недели температура не будет превышать 8 градусов, а в конце опустится до 5 градусов."Это настоящая осенняя погода, которая немного прохладнее, чем это обычно бывает в конце сентября. Бабьего лета, так называемого периода солнечной, тихой осенней погоды, прохладной, но солнечной, пока на картах погоды не просматривается в ближайшей перспективе", - отметил специалист.

https://ria.ru/20220919/otoplenie-1817771682.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, общество