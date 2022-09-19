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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели - РИА Новости, 19.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели - РИА Новости, 19.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются до конца недели в Москве, бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:01
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погода
москва
общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются до конца недели в Москве, бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, практически каждый день за исключением ближайших суток, я имею в виду вторник, кратковременные дожди. Во вторник обойдется без существенных осадков в Москве и Московской области" - рассказал специалист.По его словам, на этой неделе в дневные часы ожидается 14-16 градусов. По ночам в начале недели температура не будет превышать 8 градусов, а в конце опустится до 5 градусов."Это настоящая осенняя погода, которая немного прохладнее, чем это обычно бывает в конце сентября. Бабьего лета, так называемого периода солнечной, тихой осенней погоды, прохладной, но солнечной, пока на картах погоды не просматривается в ближайшей перспективе", - отметил специалист.
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погода, москва, общество
Погода, Москва, Общество
12:01 19.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели

Синоптик Синенков: прохладная погода и дожди сохранятся в Москве до конца недели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются до конца недели в Москве, бабьего лета пока ждать не стоит, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем преимущественно облачную погоду, практически каждый день за исключением ближайших суток, я имею в виду вторник, кратковременные дожди. Во вторник обойдется без существенных осадков в Москве и Московской области" - рассказал специалист.
По его словам, на этой неделе в дневные часы ожидается 14-16 градусов. По ночам в начале недели температура не будет превышать 8 градусов, а в конце опустится до 5 градусов.
"Это настоящая осенняя погода, которая немного прохладнее, чем это обычно бывает в конце сентября. Бабьего лета, так называемого периода солнечной, тихой осенней погоды, прохладной, но солнечной, пока на картах погоды не просматривается в ближайшей перспективе", - отметил специалист.

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