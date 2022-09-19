https://ria.ru/20220919/podvigi-1817767753.html

В Кузбассе создадут справочную базу подвигов советских людей

В Кузбассе создадут справочную базу подвигов советских людей - РИА Новости, 19.09.2022

В Кузбассе создадут справочную базу подвигов советских людей

Цифровой проект единой справочной базы о боевых и трудовых подвигах советских граждан создается в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:28

2022-09-19T09:28

2022-09-19T09:28

общество

николай овсиенко

кемерово

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Цифровой проект единой справочной базы о боевых и трудовых подвигах советских граждан создается в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на рабочую встречу губернатора с активом регионального отделения Российского Военно-исторического общества и заместителем председателя РВИО Николаем Овсиенко."На совещании обсуждались проекты, которыми занимается региональное отделение (Российского Военно-исторического общества – ред.). Так, параллельно с возведением мемориального комплекса героям-сибирякам в Кемерове идет создание цифрового проекта — единой справочной базы о боевых и трудовых подвигах советских граждан. Институт цифры Кемеровского госуниверситета занимается программным обеспечением, студенты и преподаватели оцифровывают данные о 12 тысячах Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы и героях России. Информацию разместят на специальном сайте 7 ноября", – говорится в сообщении.Также будет продолжена работа в рамках уникальных для страны проектов: "Вершины воинской славы" (15 безымянных гор Кузнецкого Алатау и Караканского хребта уже носят имена героев Великой Отечественной войны), "Дважды победители" (издание книг о кузбассовцах, которые, вернувшись с фронтов, занимались восстановлением экономики региона), "Кузбассовцы — незабытые Герои" (добровольцы "Десанта Победы" приводят в порядок могилы воинов, устанавливают информационные таблички с QR-кодами). Параллельно идет поиск документов и сбор биографических сведений о героях, их боевом пути и наградах. Информация систематизируется на сайте.Отмечается, что заместитель председателя Российского Военно-исторического общества Николай Овсиенко высоко оценил кузбасские инициативы и будет рекомендовать их для внедрения в других субъектах страны. Он также предложил региону подключиться к федеральным проектам РВИО: "Дороги Победы" (бесплатные экскурсии для детей по историческим местам и местам боевой славы), "30 памятных мест" (реконструкция и благоустройство мемориалов).Он также отметил большую работу, которую регион проводит на исторически значимых объектах в других регионах страны: высадка кедров на местах сражений кузбасских бойцов, 300 кедров — на острове-граде Свияжске, аллея памяти во Ржеве.

https://ria.ru/20220809/shkola-1808209211.html

https://ria.ru/20200702/1573806337.html

кемерово

россия

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, николай овсиенко, кемерово, россия, российское военно-историческое общество (рвио), новокузнецк