В Кузбассе создадут справочную базу подвигов советских людей
В Кузбассе создадут единую справочную базу боевых и трудовых подвигов советских людей
Работа за компьютером. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 сен – РИА Новости. Цифровой проект единой справочной базы о боевых и трудовых подвигах советских граждан создается в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на рабочую встречу губернатора с активом регионального отделения Российского Военно-исторического общества и заместителем председателя РВИО Николаем Овсиенко.
"На совещании обсуждались проекты, которыми занимается региональное отделение (Российского Военно-исторического общества – ред.). Так, параллельно с возведением мемориального комплекса героям-сибирякам в Кемерове идет создание цифрового проекта — единой справочной базы о боевых и трудовых подвигах советских граждан. Институт цифры Кемеровского госуниверситета занимается программным обеспечением, студенты и преподаватели оцифровывают данные о 12 тысячах Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы и героях России. Информацию разместят на специальном сайте 7 ноября", – говорится в сообщении.
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Также будет продолжена работа в рамках уникальных для страны проектов: "Вершины воинской славы" (15 безымянных гор Кузнецкого Алатау и Караканского хребта уже носят имена героев Великой Отечественной войны), "Дважды победители" (издание книг о кузбассовцах, которые, вернувшись с фронтов, занимались восстановлением экономики региона), "Кузбассовцы — незабытые Герои" (добровольцы "Десанта Победы" приводят в порядок могилы воинов, устанавливают информационные таблички с QR-кодами). Параллельно идет поиск документов и сбор биографических сведений о героях, их боевом пути и наградах. Информация систематизируется на сайте.
Отмечается, что заместитель председателя Российского Военно-исторического общества Николай Овсиенко высоко оценил кузбасские инициативы и будет рекомендовать их для внедрения в других субъектах страны. Он также предложил региону подключиться к федеральным проектам РВИО: "Дороги Победы" (бесплатные экскурсии для детей по историческим местам и местам боевой славы), "30 памятных мест" (реконструкция и благоустройство мемориалов).
"Кузбасс задает высокую планку, на которую сложно равняться. В регионе ведется масштабная системная историческая деятельность. А проект стелы "Город трудовой доблести" в Новокузнецке — это уникальный пример сохранения исторической памяти с помощью новых технологий, понятных молодежи. Кемеровский проект стелы также поражает масштабом и стилем. Важно, что в Кузбассе вокруг стел создаются целые тематические пространства. Такого нет нигде в стране", — приводятся в сообщении слова Овсиенко.
Он также отметил большую работу, которую регион проводит на исторически значимых объектах в других регионах страны: высадка кедров на местах сражений кузбасских бойцов, 300 кедров — на острове-граде Свияжске, аллея памяти во Ржеве.
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