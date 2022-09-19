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В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС - РИА Новости, 19.09.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС
В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС - РИА Новости, 19.09.2022
В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС
Почти 7,2 тысячи обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, что на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:01
2022-09-19T12:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
звездный городок
пущино
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Почти 7,2 тысячи обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, что на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом позапрошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.В ведомстве отмечают, что заявок стало меньше в половине городских округов региона. В лидерах по снижению количества обращений вошли Пущино, Звездный городок, Кашира, Королев и Домодедово."На первом месте по обращениям – уборка подъездов. На втором – устранение неисправности лифтового оборудования. Замыкает тройку лидеров просьба восстановить освещение подъезда или входной группы", - говорится в сообщении ведомства.Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция, звездный городок, пущино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция, Звездный городок, Пущино
12:01 19.09.2022
 

В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Почти 7,2 тысячи обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, что на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом позапрошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.
В ведомстве отмечают, что заявок стало меньше в половине городских округов региона. В лидерах по снижению количества обращений вошли Пущино, Звездный городок, Кашира, Королев и Домодедово.
"На первом месте по обращениям – уборка подъездов. На втором – устранение неисправности лифтового оборудования. Замыкает тройку лидеров просьба восстановить освещение подъезда или входной группы", - говорится в сообщении ведомства.
Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.

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