https://ria.ru/20220919/podmoskove-1817804032.html

В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС

В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС - РИА Новости, 19.09.2022

В Подмосковье фиксируют снижение количества обращений в ЕДС

Почти 7,2 тысячи обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, что на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:01

2022-09-19T12:01

2022-09-19T12:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

звездный городок

пущино

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Почти 7,2 тысячи обращений поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, что на 5% меньше в сравнении с аналогичным периодом позапрошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.В ведомстве отмечают, что заявок стало меньше в половине городских округов региона. В лидерах по снижению количества обращений вошли Пущино, Звездный городок, Кашира, Королев и Домодедово."На первом месте по обращениям – уборка подъездов. На втором – устранение неисправности лифтового оборудования. Замыкает тройку лидеров просьба восстановить освещение подъезда или входной группы", - говорится в сообщении ведомства.Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.

https://ria.ru/20220916/vyplaty-1817318152.html

московская область (подмосковье)

звездный городок

пущино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госжилинспекция, звездный городок, пущино