https://ria.ru/20220919/podderzhka-1817849286.html
Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО
Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО - РИА Новости, 19.09.2022
Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО
Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:47
2022-09-19T13:47
2022-09-19T13:47
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и спорта, в связи с чем в 2023 году сохранят финансовую помощь некоммерческим организациям (НКО), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с участниками Гражданского форума."Это хорошая и добрая традиция для нас ежегодно встречаться с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и народом. Он позволяет определить, куда нужно направить дополнительные силы. Ведь у нас общие цели — улучшение качества жизни", — сказал Дрозденко.Губернатор отметил, что регион уже провел реинжениринг работы с НКО, переведя выдачу гранта в "одно окно", что позволило увеличить в разы финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства и эта работа будет продолжаться."Если в 2021 году на поддержку НКО было направлено 28,5 миллиона рублей и 20 миллионов рублей от президентского фонда грантов, то в 2022 году эта сумма увеличилась до 127 миллионов рублей и 46 миллионов рублей", - уточнил глава региона.Он добавил, что для региональных властей не до конца было понятно, смогут ли они вместе с НКО провести такой объем конкурсов и освоить деньги. Но на практике все удалось.
https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817045239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и спорта, в связи с чем в 2023 году сохранят финансовую помощь некоммерческим организациям (НКО), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с участниками Гражданского форума.
"Это хорошая и добрая традиция для нас ежегодно встречаться с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и народом. Он позволяет определить, куда нужно направить дополнительные силы. Ведь у нас общие цели — улучшение качества жизни", — сказал Дрозденко
.
Губернатор отметил, что регион уже провел реинжениринг работы с НКО, переведя выдачу гранта в "одно окно", что позволило увеличить в разы финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства и эта работа будет продолжаться.
"Если в 2021 году на поддержку НКО было направлено 28,5 миллиона рублей и 20 миллионов рублей от президентского фонда грантов, то в 2022 году эта сумма увеличилась до 127 миллионов рублей и 46 миллионов рублей", - уточнил глава региона.
Он добавил, что для региональных властей не до конца было понятно, смогут ли они вместе с НКО провести такой объем конкурсов и освоить деньги. Но на практике все удалось.
"Было обидно, что не все проекты, заслуживающие поддержку, получили финансирование. Поэтому при формирования бюджета на 2023 год мы заложим средства для НКО", - сказал Дрозденко, уточнив, что региональные власти также будут искать формы поддержки проектов не только на ближайший год, но и на более длительный период.