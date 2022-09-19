https://ria.ru/20220919/podderzhka-1817849286.html

Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО

Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО - РИА Новости, 19.09.2022

Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО

Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:47

2022-09-19T13:47

2022-09-19T13:47

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и спорта, в связи с чем в 2023 году сохранят финансовую помощь некоммерческим организациям (НКО), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с участниками Гражданского форума."Это хорошая и добрая традиция для нас ежегодно встречаться с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и народом. Он позволяет определить, куда нужно направить дополнительные силы. Ведь у нас общие цели — улучшение качества жизни", — сказал Дрозденко.Губернатор отметил, что регион уже провел реинжениринг работы с НКО, переведя выдачу гранта в "одно окно", что позволило увеличить в разы финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства и эта работа будет продолжаться."Если в 2021 году на поддержку НКО было направлено 28,5 миллиона рублей и 20 миллионов рублей от президентского фонда грантов, то в 2022 году эта сумма увеличилась до 127 миллионов рублей и 46 миллионов рублей", - уточнил глава региона.Он добавил, что для региональных властей не до конца было понятно, смогут ли они вместе с НКО провести такой объем конкурсов и освоить деньги. Но на практике все удалось.

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817045239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко