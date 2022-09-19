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Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО - РИА Новости, 19.09.2022
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Ленинградская область
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Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО
Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО - РИА Новости, 19.09.2022
Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО
Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:47
2022-09-19T13:47
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и спорта, в связи с чем в 2023 году сохранят финансовую помощь некоммерческим организациям (НКО), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с участниками Гражданского форума."Это хорошая и добрая традиция для нас ежегодно встречаться с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и народом. Он позволяет определить, куда нужно направить дополнительные силы. Ведь у нас общие цели — улучшение качества жизни", — сказал Дрозденко.Губернатор отметил, что регион уже провел реинжениринг работы с НКО, переведя выдачу гранта в "одно окно", что позволило увеличить в разы финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства и эта работа будет продолжаться."Если в 2021 году на поддержку НКО было направлено 28,5 миллиона рублей и 20 миллионов рублей от президентского фонда грантов, то в 2022 году эта сумма увеличилась до 127 миллионов рублей и 46 миллионов рублей", - уточнил глава региона.Он добавил, что для региональных властей не до конца было понятно, смогут ли они вместе с НКО провести такой объем конкурсов и освоить деньги. Но на практике все удалось.
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
13:47 19.09.2022
 

Дрозденко: в 2023 году Ленобласть сохранит поддержку НКО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в развитии различных проектов в сфере социальной помощи, экологии, туризма, культуры, образования, патриотизма и спорта, в связи с чем в 2023 году сохранят финансовую помощь некоммерческим организациям (НКО), сообщил глава региона Александр Дрозденко на встрече с участниками Гражданского форума.
"Это хорошая и добрая традиция для нас ежегодно встречаться с общественными организациями, формирующими наше гражданское общество. Сегодня, как никогда, важен диалог между властью и народом. Он позволяет определить, куда нужно направить дополнительные силы. Ведь у нас общие цели — улучшение качества жизни", — сказал Дрозденко.
Губернатор отметил, что регион уже провел реинжениринг работы с НКО, переведя выдачу гранта в "одно окно", что позволило увеличить в разы финансирование и привлечь дополнительные федеральные средства и эта работа будет продолжаться.
"Если в 2021 году на поддержку НКО было направлено 28,5 миллиона рублей и 20 миллионов рублей от президентского фонда грантов, то в 2022 году эта сумма увеличилась до 127 миллионов рублей и 46 миллионов рублей", - уточнил глава региона.
Он добавил, что для региональных властей не до конца было понятно, смогут ли они вместе с НКО провести такой объем конкурсов и освоить деньги. Но на практике все удалось.
"Было обидно, что не все проекты, заслуживающие поддержку, получили финансирование. Поэтому при формирования бюджета на 2023 год мы заложим средства для НКО", - сказал Дрозденко, уточнив, что региональные власти также будут искать формы поддержки проектов не только на ближайший год, но и на более длительный период.

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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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