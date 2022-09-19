https://ria.ru/20220919/pistolet-1817775862.html

Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный

Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный - РИА Новости, 19.09.2022

Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный

Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:14

2022-09-19T10:14

2022-09-19T10:14

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение МВД и Росгвардии соответственно, сообщил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников."На вооружение в МВД России принят пистолет ПЛК (пистолет Лебедева компактный), на вооружение Росгвардии принят на вооружение пистолет МПЛ (модульный пистолет Лебедева). После подписания контрактов на поставку планируется начать поставки этих изделий. Могу сказать также, что Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного", - заявил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220918/shkval-1817691736.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)