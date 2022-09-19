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Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный - РИА Новости, 19.09.2022
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Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный
Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный - РИА Новости, 19.09.2022
Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный
Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:14
2022-09-19T10:14
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение МВД и Росгвардии соответственно, сообщил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников."На вооружение в МВД России принят пистолет ПЛК (пистолет Лебедева компактный), на вооружение Росгвардии принят на вооружение пистолет МПЛ (модульный пистолет Лебедева). После подписания контрактов на поставку планируется начать поставки этих изделий. Могу сказать также, что Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного", - заявил он.
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
10:14 19.09.2022
 
Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный

"Калашников": Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный

© Фото : Концерн "Калашников"Компактный пистолет ПЛК
Компактный пистолет ПЛК - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Концерн "Калашников"
Компактный пистолет ПЛК. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение МВД и Росгвардии соответственно, сообщил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
"На вооружение в МВД России принят пистолет ПЛК (пистолет Лебедева компактный), на вооружение Росгвардии принят на вооружение пистолет МПЛ (модульный пистолет Лебедева). После подписания контрактов на поставку планируется начать поставки этих изделий. Могу сказать также, что Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного", - заявил он.

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БезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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