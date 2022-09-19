https://ria.ru/20220919/peregovory-1817764724.html

Гутерреш рассказал о переговорах по экспорту российского аммиака

Гутерреш рассказал о переговорах по экспорту российского аммиака - РИА Новости, 19.09.2022

Гутерреш рассказал о переговорах по экспорту российского аммиака

Переговоры о возможности начала экспорта российского аммиака через Украину сейчас ведутся, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:11

2022-09-19T09:11

2022-09-19T09:44

россия

украина

антониу гутерреш

оон

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ООН, 19 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Переговоры о возможности начала экспорта российского аммиака через Украину сейчас ведутся, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш."Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет", - сказал Гутерреш.По его словам, "есть аспекты, которые относятся к интересам Украины" и к интересам России. "И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение", - добавил он.Агентство Рейтер со ссылкой на западного дипломата ранее сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании "Уралхим" будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, антониу гутерреш, оон, политика