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Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране - РИА Новости, 19.09.2022
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Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране - РИА Новости, 19.09.2022
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм" назвала факторы, от которых зависит размер пенсии. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T01:15
2022-09-19T01:15
общество
россия
елена григорьева
рудн
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пенсии
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм" назвала факторы, от которых зависит размер пенсии.Эксперт напомнила, что Росстат проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг средних размеров пенсии в нашей стране в разрезе регионов, и даже в пределах одного субъекта цифры значительно варьируются. Разница же между регионами — двукратная.Кроме того, размер выплат зависит от профессии россиянина: сверхпенсии получают политики, чиновники, артисты и космонавты.По словам Григорьевой, гражданин имеет право увеличить пенсию, открыв индивидуальную пенсионную программу либо подключившись к корпоративной программе.
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общество, россия, елена григорьева, рудн, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсии
Общество, Россия, Елена Григорьева, РУДН, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Пенсии
01:15 19.09.2022
 
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране

Экономист Григорьева: самый большой средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском АО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм" назвала факторы, от которых зависит размер пенсии.
Эксперт напомнила, что Росстат проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг средних размеров пенсии в нашей стране в разрезе регионов, и даже в пределах одного субъекта цифры значительно варьируются. Разница же между регионами — двукратная.
"Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, ее размер составил 27 тысяч 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тысяч 627 рублей", — сказала эксперт.
Кроме того, размер выплат зависит от профессии россиянина: сверхпенсии получают политики, чиновники, артисты и космонавты.
По словам Григорьевой, гражданин имеет право увеличить пенсию, открыв индивидуальную пенсионную программу либо подключившись к корпоративной программе.

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