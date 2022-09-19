https://ria.ru/20220919/pensii-1817740855.html
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране - РИА Новости, 19.09.2022
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм" назвала факторы, от которых зависит размер пенсии. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T01:15
2022-09-19T01:15
2022-09-19T01:15
общество
россия
елена григорьева
рудн
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пенсии
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством "Прайм" назвала факторы, от которых зависит размер пенсии.Эксперт напомнила, что Росстат проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг средних размеров пенсии в нашей стране в разрезе регионов, и даже в пределах одного субъекта цифры значительно варьируются. Разница же между регионами — двукратная.Кроме того, размер выплат зависит от профессии россиянина: сверхпенсии получают политики, чиновники, артисты и космонавты.По словам Григорьевой, гражданин имеет право увеличить пенсию, открыв индивидуальную пенсионную программу либо подключившись к корпоративной программе.
https://ria.ru/20220917/pensii-1817475885.html
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общество, россия, елена григорьева, рудн, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсии
Общество, Россия, Елена Григорьева, РУДН, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Пенсии
Россиянам раскрыли, у кого самая большая пенсия в стране
Экономист Григорьева: самый большой средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском АО