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Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии - РИА Новости, 19.09.2022
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Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии
Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии - РИА Новости, 19.09.2022
Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии
Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:08
2022-09-19T11:08
политика
тюмень
происшествия
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина за дискредитацию партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения.Ранее сообщалось, что Сухомяткин обвиняется в получении взятки, по ходатайству следствия Ленинский районный суд Тюмени до 14 ноября отправил его под домашний арест."Руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из "Единой России" за действие, дискредитирующее партию", - говорится в пресс-релизе."Он превысил должностные полномочия. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета Тюменского регионального отделения партии", - следует из сообщения.По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от директора ООО "Перестрой-КА" взятку в особо крупном размере в виде стройматериалов на сумму более двух миллионов рублей за покровительство банной компании.Известно, что Сухомяткин являлся руководителем управы Восточного административного округа с 2017 года, в июне 2022 года возглавил управу Калининского административного округа в связи с переходом прежнего руководителя на работу в администрацию города. Знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что чиновник с 16 сентября не работает - уволился по собственному желанию.
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политика, тюмень, происшествия, единая россия
Политика, Тюмень, Происшествия, Единая Россия
11:08 19.09.2022
 
Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии

Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке, исключили из ЕР за дискредитацию партии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина за дискредитацию партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения.
Ранее сообщалось, что Сухомяткин обвиняется в получении взятки, по ходатайству следствия Ленинский районный суд Тюмени до 14 ноября отправил его под домашний арест.
"Руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из "Единой России" за действие, дискредитирующее партию", - говорится в пресс-релизе.
"Он превысил должностные полномочия. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета Тюменского регионального отделения партии", - следует из сообщения.
По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от директора ООО "Перестрой-КА" взятку в особо крупном размере в виде стройматериалов на сумму более двух миллионов рублей за покровительство банной компании.
Известно, что Сухомяткин являлся руководителем управы Восточного административного округа с 2017 года, в июне 2022 года возглавил управу Калининского административного округа в связи с переходом прежнего руководителя на работу в администрацию города. Знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что чиновник с 16 сентября не работает - уволился по собственному желанию.

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