https://ria.ru/20220919/partiya-1817791943.html

Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии

Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии - РИА Новости, 19.09.2022

Обвиняемого во взятке экс-главу управы в Тюмени исключили из партии

Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:08

2022-09-19T11:08

2022-09-19T11:08

политика

тюмень

происшествия

единая россия

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ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Александра Сухомяткина за дискредитацию партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения.Ранее сообщалось, что Сухомяткин обвиняется в получении взятки, по ходатайству следствия Ленинский районный суд Тюмени до 14 ноября отправил его под домашний арест."Руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из "Единой России" за действие, дискредитирующее партию", - говорится в пресс-релизе."Он превысил должностные полномочия. Решение принято на заседании президиума регионального политического совета Тюменского регионального отделения партии", - следует из сообщения.По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, получил от директора ООО "Перестрой-КА" взятку в особо крупном размере в виде стройматериалов на сумму более двух миллионов рублей за покровительство банной компании.Известно, что Сухомяткин являлся руководителем управы Восточного административного округа с 2017 года, в июне 2022 года возглавил управу Калининского административного округа в связи с переходом прежнего руководителя на работу в администрацию города. Знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что чиновник с 16 сентября не работает - уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220919/voennye-1817780327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, тюмень, происшествия, единая россия