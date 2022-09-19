https://ria.ru/20220919/otoplenie-1817771682.html
В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления
В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления
Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве, чтобы жители могли узнать, когда в их домах появится тепло, и сообщить о проблемах в отопительной системе, РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:49
2022-09-19T09:49
2022-09-19T09:49
общество
петр бирюков
москва
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве, чтобы жители могли узнать, когда в их домах появится тепло, и сообщить о проблемах в отопительной системе, говорится на сайте мэра столицы.Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов. В воскресенье, 18 сентября, начался пуск тепла в жилые дома, при этом отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней."Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления по телефону: +7 800 100-23-29. Она будет работать в период включения теплоснабжения. Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах. Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве", - говорится в сообщении.По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, которые приводятся на сайте, линия начинает работу, чтобы москвичи могли узнать, когда в их домах появится тепло, и при необходимости сообщить о проблемах в отопительной системе."В этот период обычно возрастает число звонков на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", - добавил он.По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, которые приводятся на сайте, работы по переводу систем теплоснабжения на зимний режим проходят штатно, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур.
https://radiosputnik.ria.ru/20220918/britantsy-1817707069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр бирюков, москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Общество, Петр Бирюков, Москва, Отопительный сезон 2022-2023 в России
В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления
Контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве, чтобы жители могли узнать, когда в их домах появится тепло, и сообщить о проблемах в отопительной системе, говорится
на сайте мэра столицы.
Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов. В воскресенье, 18 сентября, начался пуск тепла в жилые дома, при этом отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней.
"Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления по телефону: +7 800 100-23-29. Она будет работать в период включения теплоснабжения. Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах. Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве", - говорится в сообщении.
По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, которые приводятся на сайте, линия начинает работу, чтобы москвичи могли узнать, когда в их домах появится тепло, и при необходимости сообщить о проблемах в отопительной системе.
"В этот период обычно возрастает число звонков на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", - добавил он.
По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова
, которые приводятся на сайте, работы по переводу систем теплоснабжения на зимний режим проходят штатно, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур.