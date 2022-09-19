https://ria.ru/20220919/otoplenie-1817771682.html

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления - РИА Новости, 19.09.2022

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве, чтобы жители могли узнать, когда в их домах появится тепло, и сообщить о проблемах в отопительной системе, РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:49

2022-09-19T09:49

2022-09-19T09:49

общество

петр бирюков

москва

отопительный сезон 2022-2023 в россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве, чтобы жители могли узнать, когда в их домах появится тепло, и сообщить о проблемах в отопительной системе, говорится на сайте мэра столицы.Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов. В воскресенье, 18 сентября, начался пуск тепла в жилые дома, при этом отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней."Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления по телефону: +7 800 100-23-29. Она будет работать в период включения теплоснабжения. Жители смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах. Оставить заявку о неполадках можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве", - говорится в сообщении.По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, которые приводятся на сайте, линия начинает работу, чтобы москвичи могли узнать, когда в их домах появится тепло, и при необходимости сообщить о проблемах в отопительной системе."В этот период обычно возрастает число звонков на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", - добавил он.По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, которые приводятся на сайте, работы по переводу систем теплоснабжения на зимний режим проходят штатно, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур.

https://radiosputnik.ria.ru/20220918/britantsy-1817707069.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии