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Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/otnosheniya-1817749850.html
Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине
Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине - РИА Новости, 19.09.2022
Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине
Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:35
2022-09-19T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
сергей нечаев (дипломат)
германия
россия
украина
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БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов."На этот счёт существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только в отношении России. Разумеется, такой поворот негативным образом отразится на наших двусторонних связях. Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается", — добавил дипломат.По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — "это, безусловно, "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать "с учётом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны". "Причём, надо понимать, что эта "красная черта" существовала и для самой Германии", — пояснил Нечаев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, сергей нечаев (дипломат), германия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Германия, Россия, Украина
03:35 19.09.2022 (обновлено: 10:57 19.09.2022)
 
Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

Посол Нечаев: поставляя оружие Киеву, ФРГ отказывается от особых отношений с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПлощадь Республики в Берлине
Площадь Республики в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Площадь Республики в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

"По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена. Именно это всегда выделяло немцев из рядов коллективного Запада, позволяло Берлину выступать в качестве посредника, лучше других знающего, понимающего Россию и её интересы", — сказал посол.

Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов.
"На этот счёт существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только в отношении России. Разумеется, такой поворот негативным образом отразится на наших двусторонних связях. Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается", — добавил дипломат.
По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — "это, безусловно, "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать "с учётом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны". "Причём, надо понимать, что эта "красная черта" существовала и для самой Германии", — пояснил Нечаев.
Читайте полный текст интервью >>>
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