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Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине - РИА Новости, 19.09.2022

Российский посол предупредил ФРГ о последствиях передачи оружия Украине

Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T03:35

2022-09-19T03:35

2022-09-19T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

сергей нечаев (дипломат)

германия

россия

украина

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БЕРЛИН, 19 сен — РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Он напомнил, что ФРГ на протяжении десятилетий воздерживалась от отправки оружия, тем более тяжёлой техники, в зоны вооружённых конфликтов."На этот счёт существовал широкий внутриполитический консенсус. Практика изменилась только сейчас и только в отношении России. Разумеется, такой поворот негативным образом отразится на наших двусторонних связях. Особенно если речь зайдёт о поставках боевых танков и БМП, что сейчас весьма активно обсуждается", — добавил дипломат.По его словам, поставки украинскому режиму летального оружия германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — "это, безусловно, "красная черта", которую немецкие власти не должны были переступать "с учётом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны". "Причём, надо понимать, что эта "красная черта" существовала и для самой Германии", — пояснил Нечаев.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220918/gaubitsy-1817653010.html

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в мире, сергей нечаев (дипломат), германия, россия, украина