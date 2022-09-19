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Останкинская башня открывается для посетителей - РИА Новости, 19.09.2022
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Культура
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Останкинская башня открывается для посетителей
Останкинская башня открывается для посетителей - РИА Новости, 19.09.2022
Останкинская башня открывается для посетителей
После длительного перерыва Останкинская телебашня откроет свои двери для посетителей в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T06:00
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культура
останкинская башня
куда сходить
новости культуры
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После длительного перерыва Останкинская телебашня откроет свои двери для посетителей в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба.Гости одной из главных московских достопримечательностей смогут подняться на смотровую площадку с секциями прозрачного пола, откуда увидят столицу с 337-метровой высоты.Для них будут доступны открытые балконы на отметках 85 и 340 метров, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса "Седьмое небо" с вращающимся полом. С наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет увидеть свето-музыкальное шоу в прозрачной галерее у подножия башни.Посещение высотного сооружения было приостановлено на неопределенный срок весной 2022 года. Об этом сообщалось на сайте телебашни.
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останкинская башня, куда сходить , новости культуры, москва, что посмотреть , новости - туризм
Культура, Останкинская башня, куда сходить , Новости культуры, Москва, что посмотреть , Новости - Туризм
06:00 19.09.2022 (обновлено: 17:17 19.09.2022)
 
Останкинская башня открывается для посетителей

Москвичи и гости города смогут посетить достопримечательность с 19 сентября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После длительного перерыва Останкинская телебашня откроет свои двери для посетителей в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба.
Гости одной из главных московских достопримечательностей смогут подняться на смотровую площадку с секциями прозрачного пола, откуда увидят столицу с 337-метровой высоты.
Для них будут доступны открытые балконы на отметках 85 и 340 метров, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса "Седьмое небо" с вращающимся полом. С наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет увидеть свето-музыкальное шоу в прозрачной галерее у подножия башни.
Посещение высотного сооружения было приостановлено на неопределенный срок весной 2022 года. Об этом сообщалось на сайте телебашни.
Эскиз мужских костюмов. Два крестьянина в сорочке и сермяге. Молодой боярин в кафтане. Пожилой боярин в ферязи и однорядке. С XIV до XVIII века. 1860-1869 гг.
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