https://ria.ru/20220919/ostankino-1817420211.html

Останкинская башня открывается для посетителей

Останкинская башня открывается для посетителей - РИА Новости, 19.09.2022

Останкинская башня открывается для посетителей

После длительного перерыва Останкинская телебашня откроет свои двери для посетителей в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T06:00

2022-09-19T06:00

2022-09-19T17:17

культура

останкинская башня

куда сходить

новости культуры

москва

что посмотреть

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817374845_0:6:3630:2048_1920x0_80_0_0_917c43f5556001be2e80fd427158f917.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После длительного перерыва Останкинская телебашня откроет свои двери для посетителей в понедельник, 19 сентября, сообщила пресс-служба.Гости одной из главных московских достопримечательностей смогут подняться на смотровую площадку с секциями прозрачного пола, откуда увидят столицу с 337-метровой высоты.Для них будут доступны открытые балконы на отметках 85 и 340 метров, экспозиция интерактивного мультимедийного комплекса, сувенирный магазин и кофейня ресторанного комплекса "Седьмое небо" с вращающимся полом. С наступлением сумерек каждые 20 минут можно будет увидеть свето-музыкальное шоу в прозрачной галерее у подножия башни.Посещение высотного сооружения было приостановлено на неопределенный срок весной 2022 года. Об этом сообщалось на сайте телебашни.

https://ria.ru/20220916/vystavka-1817183831.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

останкинская башня, куда сходить , новости культуры, москва, что посмотреть , новости - туризм