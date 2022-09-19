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В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России - РИА Новости, 19.09.2022
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В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России
В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России - РИА Новости, 19.09.2022
В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России
Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:18
2022-09-19T15:18
политика
ян чарногурский
словакия
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю взаимоотношений, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Parlamentní listy.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают поставлять ВСУ оружие на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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политика, ян чарногурский, словакия, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Политика, Ян Чарногурский, Словакия, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
15:18 19.09.2022
 
В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России

Словакций политик Чарногурский: США совершили ошибку в отношении России и Украины

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю взаимоотношений, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Parlamentní listy.
"Исторически Украина уже сто лет образует важнейший плацдарм России. Это опорная часть российского периметра, территория российского влияния", — поделился мнением политик.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают поставлять ВСУ оружие на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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ПолитикаЯн ЧарногурскийСловакияУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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