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В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России
В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России - РИА Новости, 19.09.2022
В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России
Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:18
2022-09-19T15:18
2022-09-19T15:18
политика
ян чарногурский
словакия
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю взаимоотношений, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Parlamentní listy.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают поставлять ВСУ оружие на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ян чарногурский, словакия, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Политика, Ян Чарногурский, Словакия, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России
Словакций политик Чарногурский: США совершили ошибку в отношении России и Украины