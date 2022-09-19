https://ria.ru/20220919/oshibka-1817879737.html

В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России

В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России - РИА Новости, 19.09.2022

В Словакии назвали главную ошибку США в отношении Украины и России

Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:18

2022-09-19T15:18

2022-09-19T15:18

политика

ян чарногурский

словакия

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запад несет ответственность за разжигание конфликта на Украине, поскольку он не смог понять менталитета местных жителей, их проблемы, приоритеты и историю взаимоотношений, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью Parlamentní listy.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают поставлять ВСУ оружие на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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словакия

украина

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, ян чарногурский, словакия, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны