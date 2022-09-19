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Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220919/osetiya-1817760708.html
Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию
Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию - РИА Новости, 19.09.2022
Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию
Ростуризм и туроператор "Интурист" впервые в рамках нацпроекта по туризму запустили организованные туры в Осетию, самолеты будут отправляться во Владикавказ из... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:54
2022-09-19T08:54
туризм
новости - туризм
зарина догузова
владикавказ
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
интурист
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ростуризм и туроператор "Интурист" впервые в рамках нацпроекта по туризму запустили организованные туры в Осетию, самолеты будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям, заявила глава ведомства Зарина Догузова."В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне", - написала в своем Telegram-канале Догузова.Она уточнила, что самолеты с туристами будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям. "Можно выбрать любую продолжительность поездки - слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск", - указала глава Ростуризма."В конце сентября - начале октября в Осетии по-летнему теплая погода. Туристов ждут уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и, конечно, знаменитая осетинская кухня", - отметила Догузова.
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новости - туризм, зарина догузова, владикавказ, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Владикавказ, Москва, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Интурист
08:54 19.09.2022
 
Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию

Ростуризм и "Интурист" впервые запустили организованные туры в Северную Осетию

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанк"Город мертвых" в Даргавсе
Город мертвых в Даргавсе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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"Город мертвых" в Даргавсе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ростуризм и туроператор "Интурист" впервые в рамках нацпроекта по туризму запустили организованные туры в Осетию, самолеты будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
"В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне", - написала в своем Telegram-канале Догузова.
Она уточнила, что самолеты с туристами будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям. "Можно выбрать любую продолжительность поездки - слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск", - указала глава Ростуризма.
"В конце сентября - начале октября в Осетии по-летнему теплая погода. Туристов ждут уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и, конечно, знаменитая осетинская кухня", - отметила Догузова.

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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваВладикавказМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Интурист
 
 
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