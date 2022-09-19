https://ria.ru/20220919/osetiya-1817760708.html

Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию

Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию - РИА Новости, 19.09.2022

Ростуризм и "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию

Ростуризм и туроператор "Интурист" впервые в рамках нацпроекта по туризму запустили организованные туры в Осетию, самолеты будут отправляться во Владикавказ из... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:54

2022-09-19T08:54

2022-09-19T08:54

туризм

новости - туризм

зарина догузова

владикавказ

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

интурист

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ростуризм и туроператор "Интурист" впервые в рамках нацпроекта по туризму запустили организованные туры в Осетию, самолеты будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям, заявила глава ведомства Зарина Догузова."В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне", - написала в своем Telegram-канале Догузова.Она уточнила, что самолеты с туристами будут отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям. "Можно выбрать любую продолжительность поездки - слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск", - указала глава Ростуризма."В конце сентября - начале октября в Осетии по-летнему теплая погода. Туристов ждут уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и, конечно, знаменитая осетинская кухня", - отметила Догузова.

https://ria.ru/20220908/rosturizm-1815424684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, зарина догузова, владикавказ, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист