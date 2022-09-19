https://ria.ru/20220919/opeka-1817882037.html
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР
Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:37
щелково
общество
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
днр
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ЩЕЛКОВО, 19 сен – РИА Новости. Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа.Органы опеки нашли ребятам семью в Московской области, приёмными родителями стала семья из города Щёлково. Теперь Вика и Вадим будут окружены любовью, заботой, защищены от любых невзгод.Накануне в Московскую области приехали 6 детей, которым пришлось покинуть детские дома в ДНР.
https://ria.ru/20220907/schelkovo-1815237078.html
щелково
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Щелково, Общество, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию