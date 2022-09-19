https://ria.ru/20220919/opeka-1817882037.html

Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР

Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР - РИА Новости, 19.09.2022

Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР

Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:37

щелково

общество

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ЩЕЛКОВО, 19 сен – РИА Новости. Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа.Органы опеки нашли ребятам семью в Московской области, приёмными родителями стала семья из города Щёлково. Теперь Вика и Вадим будут окружены любовью, заботой, защищены от любых невзгод.Накануне в Московскую области приехали 6 детей, которым пришлось покинуть детские дома в ДНР.

https://ria.ru/20220907/schelkovo-1815237078.html

щелково

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, общество, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию