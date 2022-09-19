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Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
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Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР
Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:37
щелково
общество
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЩЕЛКОВО, 19 сен – РИА Новости. Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа.Органы опеки нашли ребятам семью в Московской области, приёмными родителями стала семья из города Щёлково. Теперь Вика и Вадим будут окружены любовью, заботой, защищены от любых невзгод.Накануне в Московскую области приехали 6 детей, которым пришлось покинуть детские дома в ДНР.
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щелково
московская область (подмосковье)
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щелково, общество, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
Щелково, Общество, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
15:37 19.09.2022
 

Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР

© Фото : Андрей Булгаков / ВКонтактеСемья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Андрей Булгаков / ВКонтакте
Семья из Щелкова взяла опеку над детьми из детдома ДНР
Читать ria.ru в
ЩЕЛКОВО, 19 сен – РИА Новости. Родные брат и сестра из детского дома Донецкой Народной Республики обрели новою семью в подмосковном Щелково, сообщает пресс-служба администрации округа.
Органы опеки нашли ребятам семью в Московской области, приёмными родителями стала семья из города Щёлково. Теперь Вика и Вадим будут окружены любовью, заботой, защищены от любых невзгод.
"Немного времени потребуется, чтобы привыкнуть к новой жизни. После обязательно встретимся", - написал в своём телеграм-канале глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
Накануне в Московскую области приехали 6 детей, которым пришлось покинуть детские дома в ДНР.

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