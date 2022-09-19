https://ria.ru/20220919/ogranicheniya-1817960838.html

Польша ужесточила ограничения на въезд россиян

Польша ужесточила ограничения на въезд россиян - РИА Новости, 19.09.2022

Польша ужесточила ограничения на въезд россиян

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об усилении ограничений на въезд в страну для россиян, следует из его... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:01

2022-09-19T19:01

2022-09-19T20:50

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ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об усилении ограничений на въезд в страну для россиян, следует из его сообщения в Twitter.Он уточнил, что такой шаг стал результатом договоренностей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.В обосновании к распоряжению, опубликованном на официальном ресурсе законодательных актов Польши, говорится, что вместе с Литвой, Латвией и Эстонией Польша вводит "временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС", "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности".Также в обосновании говорится, что ограничивается "возможность въезда в Шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях".В документе отмечается, что ограничения "не вводят полного запрета на въезд", так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".В отношении воздушных и морских пограничных переходов правила вступят в силу 26 сентября.При этом авиаперевозчик, который примет на борт воздушного судна лицо, не имеющее права на въезд на территорию ЕС через пограничный переход, расположенный на территории Польши, будет обязан вернуть его за свой счет.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Это сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что пограничные страны могут ограничивать въезд россиян на национальном уровне, чем и воспользовались Польша, Литва, Латвия и Эстония.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы не обязан быть зеркальным, он должен учитывать прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20220919/diskriminatsiya-1817926857.html

https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html

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