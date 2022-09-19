https://ria.ru/20220919/obstrely-1817970881.html

В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов

В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 19.09.2022

В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов

Обстрелы со стороны украинских войск привели к приостановке подачи электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщила в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:40

2022-09-19T19:40

2022-09-19T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

запорожская аэс

россети

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg

ХЕРСОН, 19 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к приостановке подачи электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщила в Telegram-канале местная администрация со ссылкой на директора "Херсоноблэнерго".Директор "Херсоноблэнерго" на встрече с журналистами также озвучил причины, по которым в городе и области случаются перебои с электроэнергией. По его словам, это происходит из-за технических проблем, отхода от украинских энергосистем, а также сложной обстановки в сфере безопасности. Руководитель компании отметил, что сейчас продумываются вопросы защиты инфраструктуры, а также заключаются договоры с охранными предприятиями. Кроме того, он подчеркнул, что российские специалисты помогают восстанавливать разрушенные электросети."Нам было передано более 40 тонн гуманитарной помощи в виде различных материалов: проводов, кабельной продукции и многое другое. Все для того, чтобы выполнять мероприятия по восстановлению", — рассказал директор "Херсоноблэнерго".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.

https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html

херсонская область

украина

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россети, херсон