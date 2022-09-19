19:40 19.09.2022 (обновлено: 20:53 19.09.2022)
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ХЕРСОН, 19 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к приостановке подачи электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщила в Telegram-канале местная администрация со ссылкой на директора "Херсоноблэнерго".
"Ранее мы брали электроэнергию с Запорожской АЭС и с Запорожской ТЭЦ. Но в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии, по которым запитывался город. <…> Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению поврежденных линий", — уточнил он.
Директор "Херсоноблэнерго" на встрече с журналистами также озвучил причины, по которым в городе и области случаются перебои с электроэнергией. По его словам, это происходит из-за технических проблем, отхода от украинских энергосистем, а также сложной обстановки в сфере безопасности. Руководитель компании отметил, что сейчас продумываются вопросы защиты инфраструктуры, а также заключаются договоры с охранными предприятиями.
Кроме того, он подчеркнул, что российские специалисты помогают восстанавливать разрушенные электросети.
"Нам было передано более 40 тонн гуманитарной помощи в виде различных материалов: проводов, кабельной продукции и многое другое. Все для того, чтобы выполнять мероприятия по восстановлению", — рассказал директор "Херсоноблэнерго".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.