Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrely-1817970881.html
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов - РИА Новости, 19.09.2022
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов
Обстрелы со стороны украинских войск привели к приостановке подачи электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщила в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:40
2022-09-19T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
россети
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
ХЕРСОН, 19 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к приостановке подачи электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщила в Telegram-канале местная администрация со ссылкой на директора "Херсоноблэнерго".Директор "Херсоноблэнерго" на встрече с журналистами также озвучил причины, по которым в городе и области случаются перебои с электроэнергией. По его словам, это происходит из-за технических проблем, отхода от украинских энергосистем, а также сложной обстановки в сфере безопасности. Руководитель компании отметил, что сейчас продумываются вопросы защиты инфраструктуры, а также заключаются договоры с охранными предприятиями. Кроме того, он подчеркнул, что российские специалисты помогают восстанавливать разрушенные электросети."Нам было передано более 40 тонн гуманитарной помощи в виде различных материалов: проводов, кабельной продукции и многое другое. Все для того, чтобы выполнять мероприятия по восстановлению", — рассказал директор "Херсоноблэнерго".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
https://ria.ru/20220918/zaes-1817667378.html
херсонская область
украина
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россети, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Россети, Херсон
19:40 19.09.2022 (обновлено: 20:53 19.09.2022)
 
В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов

В Херсонской области прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 19 сен — РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских войск привели к приостановке подачи электричества с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ в Херсонскую область, сообщила в Telegram-канале местная администрация со ссылкой на директора "Херсоноблэнерго".

"Ранее мы брали электроэнергию с Запорожской АЭС и с Запорожской ТЭЦ. Но в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии, по которым запитывался город. <…> Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению поврежденных линий", — уточнил он.

Директор "Херсоноблэнерго" на встрече с журналистами также озвучил причины, по которым в городе и области случаются перебои с электроэнергией. По его словам, это происходит из-за технических проблем, отхода от украинских энергосистем, а также сложной обстановки в сфере безопасности. Руководитель компании отметил, что сейчас продумываются вопросы защиты инфраструктуры, а также заключаются договоры с охранными предприятиями.
Кроме того, он подчеркнул, что российские специалисты помогают восстанавливать разрушенные электросети.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 14:37Специальная военная операция на Украине
Глава "Росатома" заявил о политической компоненте в выводах МАГАТЭ по ЗАЭС
"Нам было передано более 40 тонн гуманитарной помощи в виде различных материалов: проводов, кабельной продукции и многое другое. Все для того, чтобы выполнять мероприятия по восстановлению", — рассказал директор "Херсоноблэнерго".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСРоссетиХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала