https://ria.ru/20220919/obstrely-1817757619.html

В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022

В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

Шесть человек погибли, 21 пострадал за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:15

2022-09-19T08:15

2022-09-19T08:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли, 21 пострадал за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 18 сентября до 08.00 19 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 21 мирный житель получил ранения (трое из них - дети)", - говорится в сообщении Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина