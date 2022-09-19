https://ria.ru/20220919/obstrely-1817757619.html
В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.09.2022
В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
Шесть человек погибли, 21 пострадал за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:15
2022-09-19T08:15
2022-09-19T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Шесть человек погибли, 21 пострадал за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 18 сентября до 08.00 19 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 21 мирный житель получил ранения (трое из них - дети)", - говорится в сообщении Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли шесть человек из-за обстрелов со стороны ВСУ, 21 человек пострадал