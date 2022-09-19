https://ria.ru/20220919/obstrel-1818001797.html
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-19T22:19
2022-09-19T22:19
2022-09-20T10:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
херсонская область
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818047640_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_3c8edcf9615dbff7832fd0e887ba0495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.По его словам, ВСУ под обстрел попали сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном и пять зданий свинофермы.По его словам, украинские войска сознательно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818047640_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbc85be8d09c7e9d4a1ef5fdd5cef63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Херсонская область , Херсон
22:19 19.09.2022 (обновлено: 10:22 20.09.2022)
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Член запорожской ВГА Рогов заявил о гибели двух человек при ударе из HIMARS со стороны ВСУ