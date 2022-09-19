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ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022

ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-19T22:19

2022-09-19T22:19

2022-09-20T10:22

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.По его словам, ВСУ под обстрел попали сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном и пять зданий свинофермы.По его словам, украинские войска сознательно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

херсонская область

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