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ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obstrel-1818001797.html
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-19T22:19
2022-09-20T10:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
херсонская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.По его словам, ВСУ под обстрел попали сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном и пять зданий свинофермы.По его словам, украинские войска сознательно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Херсонская область , Херсон
22:19 19.09.2022 (обновлено: 10:22 20.09.2022)
 
ВСУ обстреляли поселок Пришиб в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Член запорожской ВГА Рогов заявил о гибели двух человек при ударе из HIMARS со стороны ВСУ

© Фото : Владимир Рогов/TelegramВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб в Запорожской области
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по поселку Пришиб в Запорожской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ под обстрел попали сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном и пять зданий свинофермы.

"Боевики Зеленского нанесли из HIMARS удар по Пришибу. <...> Погибли два человека, две женщины, и три получили тяжелые ранения", — уточнил он.

По его словам, украинские войска сознательно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.
© Фото : Владимир Рогов/TelegramВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб в Запорожской области
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб в Запорожской области
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир РоговХерсонская областьХерсон
 
 
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