https://ria.ru/20220919/obstrel-1817987318.html

Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T21:17

2022-09-19T21:17

2022-09-19T21:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220918/elenovka-1817670710.html

https://ria.ru/20220919/donbass-1817823333.html

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины