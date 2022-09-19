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Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T21:17
2022-09-19T21:17
2022-09-19T21:17
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220918/elenovka-1817670710.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украинские войска обстреляли Еленовку натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами