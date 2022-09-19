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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали четыре человека

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 19.09.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения в Куйбышевском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:52

2022-09-19T17:52

2022-09-19T17:52

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

в мире

кировский район

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в Куйбышевском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин.По его данным, трое граждан поступили в Республиканский травматологический центр с минно-взрывными ранениями."В Куйбышевском районе ранения получили трое мужчин 1960, 1981 и 1987 г.р. Пострадавшие с минно-взрывными ранениями поступили в Республиканский травматологический центр. Также ранена женщина 1965 г.р. госпитализирована в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Ранее мэр заявил, что 13 мирных жителей погибли из-за обстрела со стороны украинских войск в Куйбышевском районе Донецка, среди них двое детей. Местные СМИ сообщали также о том, что три продавца погибли в Кировском районе Донецка на рынке "Сокол", где из-за обстрела произошел пожар.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили 23 снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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кировский район

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