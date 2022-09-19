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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T12:51
2022-09-19T12:51
2022-09-19T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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сцкк
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куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.23 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), нато, сцкк, донецкая народная республика, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку