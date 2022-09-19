https://ria.ru/20220919/obstrel-1817824176.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T12:51

2022-09-19T12:51

2022-09-19T12:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

нато

сцкк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.23 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк (днр), нато, сцкк, донецкая народная республика, куйбышевский район