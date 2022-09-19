https://ria.ru/20220919/obse-1817927506.html

В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске

В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске - РИА Новости, 19.09.2022

В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид потребовали немедленно освободить четверых... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:40

2022-09-19T17:40

2022-09-19T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

збигнев рау

хельга шмид

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смм обсе

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ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид потребовали немедленно освободить четверых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донецке и Луганске, задержанных по обвинению в шпионаже в пользу Киева, сообщает пресс-служба ОБСЕ.В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. В понедельник Верховный суд ЛНР приговорил переводчика луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Постоянные обвинения в адрес членов миссии СММ становятся все более возмутительными", - заявила Шмид. Рау назвал ситуацию "целенаправленной кампанией против СММ", призвав прекратить "все запугивания или притеснения действующих или бывших сотрудников ОБСЕ".Он настаивает, что "СММ всегда предоставляла объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на Украине"."Я высоко ценю профессионализм, самоотверженность и беспристрастность сотрудников СММ. Их защита и неприкосновенность - наш приоритет. Акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики, в том числе подрыв их достоверности и беспристрастности путем распространения необоснованных заявлений, неприемлемы", - заключил он.

https://ria.ru/20220901/obse-1813694048.html

донецк (днр)

луганская народная республика

польша

донецкая народная республика

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