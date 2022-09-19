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В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/obse-1817927506.html
В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске
В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске - РИА Новости, 19.09.2022
В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид потребовали немедленно освободить четверых... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:40
2022-09-19T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
збигнев рау
хельга шмид
донецк (днр)
смм обсе
обсе
министерство обороны украины
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ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид потребовали немедленно освободить четверых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донецке и Луганске, задержанных по обвинению в шпионаже в пользу Киева, сообщает пресс-служба ОБСЕ.В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. В понедельник Верховный суд ЛНР приговорил переводчика луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену."Постоянные обвинения в адрес членов миссии СММ становятся все более возмутительными", - заявила Шмид. Рау назвал ситуацию "целенаправленной кампанией против СММ", призвав прекратить "все запугивания или притеснения действующих или бывших сотрудников ОБСЕ".Он настаивает, что "СММ всегда предоставляла объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на Украине"."Я высоко ценю профессионализм, самоотверженность и беспристрастность сотрудников СММ. Их защита и неприкосновенность - наш приоритет. Акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики, в том числе подрыв их достоверности и беспристрастности путем распространения необоснованных заявлений, неприемлемы", - заключил он.
https://ria.ru/20220901/obse-1813694048.html
донецк (днр)
луганская народная республика
польша
донецкая народная республика
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в мире, збигнев рау, хельга шмид, донецк (днр), смм обсе, обсе, министерство обороны украины, луганская народная республика, польша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Збигнев Рау, Хельга Шмид, Донецк (ДНР), СММ ОБСЕ, ОБСЕ, Министерство обороны Украины, Луганская Народная Республика, Польша, Донецкая Народная Республика
17:40 19.09.2022 (обновлено: 17:41 19.09.2022)
 
В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске

Рау и Шмид потребовали освободить четырех наблюдателей СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске

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ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид потребовали немедленно освободить четверых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донецке и Луганске, задержанных по обвинению в шпионаже в пользу Киева, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. В понедельник Верховный суд ЛНР приговорил переводчика луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня подтвердили свое осуждение постоянных обвинений в адрес Специальной мониторинговой миссии на Украине (СММ) и призвали к немедленному освобождению четырех сотрудников национальной миссии, задержанных в Донецке и Луганске", - говорится в сообщении.
"Постоянные обвинения в адрес членов миссии СММ становятся все более возмутительными", - заявила Шмид. Рау назвал ситуацию "целенаправленной кампанией против СММ", призвав прекратить "все запугивания или притеснения действующих или бывших сотрудников ОБСЕ".
Он настаивает, что "СММ всегда предоставляла объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на Украине".
"Я высоко ценю профессионализм, самоотверженность и беспристрастность сотрудников СММ. Их защита и неприкосновенность - наш приоритет. Акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики, в том числе подрыв их достоверности и беспристрастности путем распространения необоснованных заявлений, неприемлемы", - заключил он.

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