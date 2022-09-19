17:40 19.09.2022 (обновлено: 17:41 19.09.2022)
В ОБСЕ потребовали освободить четырех наблюдателей СММ в Донецке и Луганске
Рау и Шмид потребовали освободить четырех наблюдателей СММ ОБСЕ в Донецке и Луганске
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид потребовали немедленно освободить четверых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донецке и Луганске, задержанных по обвинению в шпионаже в пользу Киева, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
В ЛНР и ДНР ранее заявили, что на территории республики задержаны несколько наблюдателей СММ ОБСЕ. Министерство государственной безопасности ЛНР заявило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, это нанесло ущерб репутации организации. В понедельник Верховный суд ЛНР приговорил переводчика луганской команды СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид сегодня подтвердили свое осуждение постоянных обвинений в адрес Специальной мониторинговой миссии на Украине (СММ) и призвали к немедленному освобождению четырех сотрудников национальной миссии, задержанных в Донецке и Луганске", - говорится в сообщении.
"Постоянные обвинения в адрес членов миссии СММ становятся все более возмутительными", - заявила Шмид. Рау назвал ситуацию "целенаправленной кампанией против СММ", призвав прекратить "все запугивания или притеснения действующих или бывших сотрудников ОБСЕ".
Он настаивает, что "СММ всегда предоставляла объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на Украине".
"Я высоко ценю профессионализм, самоотверженность и беспристрастность сотрудников СММ. Их защита и неприкосновенность - наш приоритет. Акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики, в том числе подрыв их достоверности и беспристрастности путем распространения необоснованных заявлений, неприемлемы", - заключил он.