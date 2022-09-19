https://ria.ru/20220919/nikolaev-1817751956.html

В Николаеве власти пытаются найти горожан с родственниками в России

В Николаеве власти пытаются найти горожан с родственниками в России - РИА Новости, 19.09.2022

В Николаеве власти пытаются найти горожан с родственниками в России

Киевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T05:14

2022-09-19T05:14

2022-09-19T10:27

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СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 19 сен — РИА Новости. Киевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией, рассказал РИА Новости активист местного подполья.Он также призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку "любые фильтрационные (мероприятия - ред.) без поимок не обойдутся".За минувшие трое суток Минобороны России сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС РФ, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ, потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.

https://ria.ru/20220919/ubezhal-1817751761.html

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Киевские власти проверяют жителей Николаева на связь с Россией Киевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией, рассказал РИА Новости активист местного подполья. При этом глава обладминистрации Виталий Ким, по данным подпольщиков, сбежал из Николаева в Одессу, опасаясь ударов, активисты подготовили листовки о его розыске. 2022-09-19T05:14 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, николаев (украина), вооруженные силы украины, украина, в мире