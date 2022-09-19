https://ria.ru/20220919/nedostroy-1817832551.html

Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года

Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года - РИА Новости, 19.09.2022

Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года

Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:07

2022-09-19T13:07

2022-09-19T13:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

владислав гордиенко

жилье

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании правительства региона министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.Всего с марта 2018 года на территории Подмосковья были выявлены 7248 объектов незавершенного строительства.Он добавил, что до 5 октября в Московской области будет введена функция голосования о том, что жители хотели видеть на месте снесенного объекта.Также, Гордиенко отметил, что руководителям таких городским округам как Зарайск, Королев, Луховицы и Дубна необходимо усилить работу по сносу недостроев. В ответ, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что при вложении больших средств в развитие туризма в таких городах как Зарайск, необходимо тщательнее подходить к процессу.

https://ria.ru/20220728/nedostroy-1805640400.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, владислав гордиенко, жилье