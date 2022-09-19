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Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года - РИА Новости, 19.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220919/nedostroy-1817832551.html
Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года
Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года - РИА Новости, 19.09.2022
Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года
Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:07
2022-09-19T13:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
владислав гордиенко
жилье
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании правительства региона министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.Всего с марта 2018 года на территории Подмосковья были выявлены 7248 объектов незавершенного строительства.Он добавил, что до 5 октября в Московской области будет введена функция голосования о том, что жители хотели видеть на месте снесенного объекта.Также, Гордиенко отметил, что руководителям таких городским округам как Зарайск, Королев, Луховицы и Дубна необходимо усилить работу по сносу недостроев. В ответ, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что при вложении больших средств в развитие туризма в таких городах как Зарайск, необходимо тщательнее подходить к процессу.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, владислав гордиенко, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владислав Гордиенко, Жилье
13:07 19.09.2022
 

Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк Снос недостроенного здания больницы
Снос недостроенного здания больницы - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Снос недостроенного здания больницы . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании правительства региона министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.
Всего с марта 2018 года на территории Подмосковья были выявлены 7248 объектов незавершенного строительства.
"На сегодняшний день ликвидированы 4056 тысяч объектов незавершенного строительства, из которых 45% было достроено и введено в эксплуатацию. В настоящее время почти 3,2 тысячи объектов находятся в работе", - сказал Гордиенко.
Он добавил, что до 5 октября в Московской области будет введена функция голосования о том, что жители хотели видеть на месте снесенного объекта.
Также, Гордиенко отметил, что руководителям таких городским округам как Зарайск, Королев, Луховицы и Дубна необходимо усилить работу по сносу недостроев. В ответ, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что при вложении больших средств в развитие туризма в таких городах как Зарайск, необходимо тщательнее подходить к процессу.
Недостроенное кафе снесли в подмосковном Протвино - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 16:50Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВладислав ГордиенкоЖилье
 
 
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