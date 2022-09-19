https://ria.ru/20220919/nedostroy-1817832551.html
Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года
Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года - РИА Новости, 19.09.2022
Свыше 4 тысяч недостроев ликвидировали в Подмосковье с 2018 года
Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:07
2022-09-19T13:07
2022-09-19T13:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
владислав гордиенко
жилье
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч недостроенных и заброшенных объектов ликвидировали на территории Московской области с 2018 года путем сноса или достройки, сказал на заседании правительства региона министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.Всего с марта 2018 года на территории Подмосковья были выявлены 7248 объектов незавершенного строительства.Он добавил, что до 5 октября в Московской области будет введена функция голосования о том, что жители хотели видеть на месте снесенного объекта.Также, Гордиенко отметил, что руководителям таких городским округам как Зарайск, Королев, Луховицы и Дубна необходимо усилить работу по сносу недостроев. В ответ, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что при вложении больших средств в развитие туризма в таких городах как Зарайск, необходимо тщательнее подходить к процессу.
https://ria.ru/20220728/nedostroy-1805640400.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, владислав гордиенко, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Владислав Гордиенко, Жилье