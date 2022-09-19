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Клинтон заявил, что предлагал России перспективу членства в НАТО
Клинтон заявил, что предлагал России перспективу членства в НАТО - РИА Новости, 19.09.2022
Клинтон заявил, что предлагал России перспективу членства в НАТО
Расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе, считает бывший президент США Билл Клинтон. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T03:41
2022-09-19T03:41
2022-09-19T03:41
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе, считает бывший президент США Билл Клинтон."Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время. Если бы мы этого не сделали, то кризис мог произойти еще раньше", - заявил он в интервью телеканалу CNN.По словам экс-президента, он предлагал российским властям объединить усилия для противостояния будущих общим рискам, исходящим как от "негосударственных действующих лиц, так и от авторитарных стран, продающих химическое, биологическое и ядерное оружие террористическим организациям".В свою очередь, Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20220919/klinton-1817744035.html
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в мире, билл клинтон, россия, нато, восточная европа, сша
В мире, Билл Клинтон, Россия, НАТО, Восточная Европа, США
Клинтон заявил, что предлагал России перспективу членства в НАТО
Экс-президент США Клинтон рассказал о своем предложении России перспективы членства в НАТО