https://ria.ru/20220919/narkodiler-1817874438.html

Бывший украинский силовик рассказал об отправке наркокурьеров в Россию

Бывший украинский силовик рассказал об отправке наркокурьеров в Россию - РИА Новости, 19.09.2022

Бывший украинский силовик рассказал об отправке наркокурьеров в Россию

Бывший сотрудник МВД Украины рассказал РИА Новости о том, как прошел путь от торговца оружием украинской армии до наркодилера в России. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:00

2022-09-19T15:00

2022-09-19T15:00

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россия

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник МВД Украины рассказал РИА Новости о том, как прошел путь от торговца оружием украинской армии до наркодилера в России."Меня зовут Сергей, проживал в городе Николаеве, в 2012 году я попал в подразделение внутренних войск МВД Украины "Барс". Привлекался в охрану президента. После армии полгода отработал в милиции. Так скажем, с органами не задалось, поэтому в дальнейшем зарабатывал только преступным образом. Сейчас отбываю наказание в России по статье 228, часть 5, срок 8 лет и 6 месяцев. Уже на протяжении пяти лет", – вспоминает бывший силовик.По его словам, после ухода из МВД он познакомился в интернете с молодым человеком, который предложил ему торговать украинским оружием из зоны конфликта в Донбассе, и этот нелегальный бизнес приносил ему доход, пока к нему не нагрянули бандиты."Мы толкали это оружие направо и налево. Доходило до смешного, были своего рода акции: если берешь больше 20 автоматов, к ним прилагались заряженные рожки и патроны бесплатно. Мы прозанимались этим примерно девять месяцев. Но однажды к нам приехали местные "авторитеты" и говорят, что якобы нашим оружием, которое мы продали другим людям, были убиты их друзья. Такие ребята ставили губернаторов, мэров. То есть безвыходная ситуация была", – рассказывает Сергей.Бандиты забрали у Сергея всю выручку в 300-400 тысяч долларов, после чего он начал продумывать план побега с Украины. Как раз в этот момент к нему обратился знакомый, который предложил ему и его другу Владу уехать в Россию продавать наркотики, вспоминает собеседник агентства."Пообещал, что будут платить от полумиллиона до миллиона [рублей] в месяц. Мы согласились, я 9 мая 2017 года прилетел в Красноярск, и меня задержали 14 мая [за это время Сергей уже успел начать "работу" закладчиком], а Влад вылетел в Сургут 9 мая, его через три дня задерживают. В этот момент я понимаю, что и Влад, и я, мы были отправлены в один конец", - говорит осужденный.По словам Сергея, в колонии, где он отбывает наказание, очень много уроженцев Украины с похожими историями, причем часть из них оказались втянуты в незаконный оборот наркотиков обманом."Истории похожи. Кому-то сразу говорят, что ты поедешь заниматься наркотиками, кому-то обещают курьером работать, якобы развозить какие-то посылки. Человек приезжает, ему ставят условие, что ты должен, вот тебе товар, вот тебе закладка, ты ее взял, все, ты теперь должен ее продавать. И тут выхода никакого уже нет. Даже если ты вернешься домой в Украину, в страну, где вся система продажная, и люди, которые оттуда выезжают, прекрасно понимают, что и дома их найдут. И поэтому начинают работать, и поэтому они так быстро и попадают в тюрьму", - заключил Сергей.

https://ria.ru/20220909/fsb-1815577881.html

https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, мвд украины