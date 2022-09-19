https://ria.ru/20220919/nagrazhdenie-1817894561.html

В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий

В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 19.09.2022

В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий

В отмечаемый в понедельник День оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил сотрудникам оборонных предприятий региона награды, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:56

2022-09-19T15:56

2022-09-19T15:56

тульская область

тульская область

тула

алексей дюмин

день оружейника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817892511_0:124:1800:1137_1920x0_80_0_0_3e529422722ec5d68ae0db47be2c5efc.jpg

ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. В отмечаемый в понедельник День оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил сотрудникам оборонных предприятий региона награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."С петровских времён, когда на тульской земле был создан первый государственный оружейный завод, и до наших дней русские воины защищали и защищают свою Родину с тульским оружием в руках", – сказала глава региона на торжественном собрании в Тульском государственном музее оружия. Его слова приводят в пресс-службе областного правительства.По словам губернатора, тульский ОПК непрерывно развивается. Идёт серьёзное техническое перевооружение производства. Тульские оборонные предприятия наращивают мощности и предлагают новые решения для обеспечения потребностей российской армии. В сегодняшних условиях на оборонную отрасль легла особенно большая нагрузка и ответственность.Глава региона поблагодарил работников и ветеранов тульского ОПК, инженерно-технический и руководящий состав. Вручил оружейникам государственные, ведомственные и региональные награды.

https://ria.ru/20220607/importozameschenie-1793825487.html

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, тула, алексей дюмин, день оружейника