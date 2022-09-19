В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. В отмечаемый в понедельник День оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил сотрудникам оборонных предприятий региона награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"С петровских времён, когда на тульской земле был создан первый государственный оружейный завод, и до наших дней русские воины защищали и защищают свою Родину с тульским оружием в руках", – сказала глава региона на торжественном собрании в Тульском государственном музее оружия. Его слова приводят в пресс-службе областного правительства.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
По словам губернатора, тульский ОПК непрерывно развивается. Идёт серьёзное техническое перевооружение производства. Тульские оборонные предприятия наращивают мощности и предлагают новые решения для обеспечения потребностей российской армии. В сегодняшних условиях на оборонную отрасль легла особенно большая нагрузка и ответственность.
"Наши военнослужащие выполняют сложнейшие задачи специальной военной операции. Защищают свой народ, мирных жителей Донбасса и Украины. Сражаются за будущее России. Наши оборонщики по сути вместе с ними на передовой. Оборонная промышленность всегда была, есть и будет надёжной опорой для наших солдат и офицеров. От вашего мастерства, инженерно-технической смелости и неравнодушного отношения к делу зависит способность нашей армии уверенно отстаивать национальные интересы России, спасать человеческие жизни", – отметил Дюмин.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
Глава региона поблагодарил работников и ветеранов тульского ОПК, инженерно-технический и руководящий состав. Вручил оружейникам государственные, ведомственные и региональные награды.