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В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 19.09.2022
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Тульская область
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В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 19.09.2022
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
В отмечаемый в понедельник День оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил сотрудникам оборонных предприятий региона награды, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:56
2022-09-19T15:56
тульская область
тульская область
тула
алексей дюмин
день оружейника
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ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. В отмечаемый в понедельник День оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил сотрудникам оборонных предприятий региона награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."С петровских времён, когда на тульской земле был создан первый государственный оружейный завод, и до наших дней русские воины защищали и защищают свою Родину с тульским оружием в руках", – сказала глава региона на торжественном собрании в Тульском государственном музее оружия. Его слова приводят в пресс-службе областного правительства.По словам губернатора, тульский ОПК непрерывно развивается. Идёт серьёзное техническое перевооружение производства. Тульские оборонные предприятия наращивают мощности и предлагают новые решения для обеспечения потребностей российской армии. В сегодняшних условиях на оборонную отрасль легла особенно большая нагрузка и ответственность.Глава региона поблагодарил работников и ветеранов тульского ОПК, инженерно-технический и руководящий состав. Вручил оружейникам государственные, ведомственные и региональные награды.
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тульская область, тула, алексей дюмин, день оружейника
Тульская область, Тульская область, Тула, Алексей Дюмин, День оружейника
15:56 19.09.2022
 

В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 сен – РИА Новости. В отмечаемый в понедельник День оружейника губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил сотрудникам оборонных предприятий региона награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"С петровских времён, когда на тульской земле был создан первый государственный оружейный завод, и до наших дней русские воины защищали и защищают свою Родину с тульским оружием в руках", – сказала глава региона на торжественном собрании в Тульском государственном музее оружия. Его слова приводят в пресс-службе областного правительства.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
По словам губернатора, тульский ОПК непрерывно развивается. Идёт серьёзное техническое перевооружение производства. Тульские оборонные предприятия наращивают мощности и предлагают новые решения для обеспечения потребностей российской армии. В сегодняшних условиях на оборонную отрасль легла особенно большая нагрузка и ответственность.
"Наши военнослужащие выполняют сложнейшие задачи специальной военной операции. Защищают свой народ, мирных жителей Донбасса и Украины. Сражаются за будущее России. Наши оборонщики по сути вместе с ними на передовой. Оборонная промышленность всегда была, есть и будет надёжной опорой для наших солдат и офицеров. От вашего мастерства, инженерно-технической смелости и неравнодушного отношения к делу зависит способность нашей армии уверенно отстаивать национальные интересы России, спасать человеческие жизни", – отметил Дюмин.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
Глава региона поблагодарил работников и ветеранов тульского ОПК, инженерно-технический и руководящий состав. Вручил оружейникам государственные, ведомственные и региональные награды.

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Тульская областьТульская областьТулаАлексей ДюминДень оружейника
 
 
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