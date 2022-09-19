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Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы
Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы - РИА Новости, 19.09.2022
Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы
В Верховном суде Донецкой Народной Республики сообщили о восстановлении сроков на подачу кассационной жалобы гражданину Марокко Саадуну Брагиму, приговоренному... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:41
2022-09-19T16:41
2022-09-19T16:41
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В Верховном суде Донецкой Народной Республики сообщили о восстановлении сроков на подачу кассационной жалобы гражданину Марокко Саадуну Брагиму, приговоренному к смертной казни.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Ранее защита Брагима подала апелляцию на приговор.
https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html
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Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы
Верховный суд ДНР восстановил наемнику Брагиму срок на подачу кассационной жалобы