https://ria.ru/20220919/naemnik-1817907876.html

Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы

Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы - РИА Новости, 19.09.2022

Суд ДНР восстановил наемнику из Марокко срок на подачу кассационной жалобы

В Верховном суде Донецкой Народной Республики сообщили о восстановлении сроков на подачу кассационной жалобы гражданину Марокко Саадуну Брагиму, приговоренному... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:41

2022-09-19T16:41

2022-09-19T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. В Верховном суде Донецкой Народной Республики сообщили о восстановлении сроков на подачу кассационной жалобы гражданину Марокко Саадуну Брагиму, приговоренному к смертной казни.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Ранее защита Брагима подала апелляцию на приговор.

https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html

донецкая народная республика

марокко

донецк (днр)

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