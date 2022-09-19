https://ria.ru/20220919/naemnik-1817886484.html
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына - РИА Новости, 19.09.2022
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына
Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в Верховном суде"Судом в качестве защитника допущен близкий родственник гражданина Марокко Саадуна Брагима - отец", - сообщили РИА Новости в Верховном суде ДНР.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Ранее защита Брагима подала апелляцию на приговор.
https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:37 19.09.2022 (обновлено: 15:48 19.09.2022)
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына
Суд ДНР допустил отца наемника из Марокко Брагима в качестве защитника сына на процессе