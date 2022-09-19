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Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/naemnik-1817886484.html
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына - РИА Новости, 19.09.2022
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына
Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:37
2022-09-19T15:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
марокко
в мире
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в Верховном суде"Судом в качестве защитника допущен близкий родственник гражданина Марокко Саадуна Брагима - отец", - сообщили РИА Новости в Верховном суде ДНР.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Ранее защита Брагима подала апелляцию на приговор.
https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735160.html
донецкая народная республика
марокко
донецк (днр)
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донецкая народная республика, марокко, в мире, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Марокко, В мире, Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
15:37 19.09.2022 (обновлено: 15:48 19.09.2022)
 
Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына

Суд ДНР допустил отца наемника из Марокко Брагима в качестве защитника сына на процессе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПодданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в Верховном суде
"Судом в качестве защитника допущен близкий родственник гражданина Марокко Саадуна Брагима - отец", - сообщили РИА Новости в Верховном суде ДНР.
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Ранее защита Брагима подала апелляцию на приговор.

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