https://ria.ru/20220919/naemnik-1817886484.html

Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына

Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына - РИА Новости, 19.09.2022

Суд ДНР разрешил отцу наемника из Марокко Брагима защищать сына

Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:37

2022-09-19T15:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

марокко

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донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Суд Донецкой Народной Республики допустил в качестве защитника на процессе в отношении наемника из Марокко Саадуна Брагима его отца, сообщили РИА Новости в Верховном суде"Судом в качестве защитника допущен близкий родственник гражданина Марокко Саадуна Брагима - отец", - сообщили РИА Новости в Верховном суде ДНР.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Ранее защита Брагима подала апелляцию на приговор.

https://ria.ru/20220906/britaniya-1814735160.html

донецкая народная республика

марокко

донецк (днр)

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, марокко, в мире, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины