https://ria.ru/20220919/moskva-1817850018.html

В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины

В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины - РИА Новости, 19.09.2022

В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины

Временный пешеходный переход наклонился из-за ветра на западе Москвы и задел припаркованные в запрещенном месте автомобили, люди не пострадали, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:51

2022-09-19T13:51

2022-09-19T13:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временный пешеходный переход наклонился из-за ветра на западе Москвы и задел припаркованные в запрещенном месте автомобили, люди не пострадали, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы управы района Филевский парк Анатолий Гоманюк."Из-за ветра наклонилась пешеходная галерея и задела машины, припаркованные под знаком "Парковка и остановка запрещена". Пострадавших нет. Силами подрядчика выполнены охранные мероприятия и ведётся разбор галереи", - рассказал Гоманюк.Он отметил, что инцидент произошел вблизи дома 1 к1 по улице Василисы Кожиной."Машины разъехались, жалоб не поступало, осталось стоять две машины", - добавил он.Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня.

https://ria.ru/20220919/uragan-1817803259.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва