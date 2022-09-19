https://ria.ru/20220919/moskva-1817850018.html
В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины
В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины - РИА Новости, 19.09.2022
В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины
Временный пешеходный переход наклонился из-за ветра на западе Москвы и задел припаркованные в запрещенном месте автомобили, люди не пострадали, сообщил РИА... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:51
2022-09-19T13:51
2022-09-19T13:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временный пешеходный переход наклонился из-за ветра на западе Москвы и задел припаркованные в запрещенном месте автомобили, люди не пострадали, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы управы района Филевский парк Анатолий Гоманюк."Из-за ветра наклонилась пешеходная галерея и задела машины, припаркованные под знаком "Парковка и остановка запрещена". Пострадавших нет. Силами подрядчика выполнены охранные мероприятия и ведётся разбор галереи", - рассказал Гоманюк.Он отметил, что инцидент произошел вблизи дома 1 к1 по улице Василисы Кожиной."Машины разъехались, жалоб не поступало, осталось стоять две машины", - добавил он.Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве пешеходный переход придавил припаркованные машины
В Москве временный пешеходный переход задел припаркованные в запрещенном месте авто
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Временный пешеходный переход наклонился из-за ветра на западе Москвы и задел припаркованные в запрещенном месте автомобили, люди не пострадали, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы управы района Филевский парк Анатолий Гоманюк.
"Из-за ветра наклонилась пешеходная галерея и задела машины, припаркованные под знаком "Парковка и остановка запрещена". Пострадавших нет. Силами подрядчика выполнены охранные мероприятия и ведётся разбор галереи", - рассказал Гоманюк.
Он отметил, что инцидент произошел вблизи дома 1 к1 по улице Василисы Кожиной.
"Машины разъехались, жалоб не поступало, осталось стоять две машины", - добавил он.
Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщалось, что сильные порывы ветра до 25 метров в секунду сохранятся в Москве до конца дня.