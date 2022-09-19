https://ria.ru/20220919/moldaviya-1817946150.html
Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева
Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева - РИА Новости, 19.09.2022
Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева
Протестующие в центре Кишинева сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" провели еще один митинг с требованиями к руководству Молдавии уйти в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:26
2022-09-19T18:26
2022-09-19T18:58
в мире
майя санду
илан шор
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" провели еще один митинг с требованиями к руководству Молдавии уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.Накануне оппозиционная партия "Шор" провела акцию в центре Кишинева, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали также отставки правительства и парламента. По словам организаторов, в митинге участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД — 6,5 тысячи. Оппозиционеры построили палаточный лагерь — "Городок перемен" — в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.Митинг прошел в палаточном городке перед парламентом Молдавии. Манифестанты скандировали: "Нет росту цен", "Отставка", " Нет — политической расправе!", "Долой Майю Санду"."Палаточный городок будет существовать до тех пор, пока мы не одержим победу. Президент и премьер довели страну до ручки. Наша главная цель — досрочные парламентские и президентские выборы", — заявил лидер партии Илан Шор, который вышел на связь с манифестантами по Skype.Он отметил, что подобные акции станут ежедневными, а по выходным пройдут массовые митинги. В связи с этим Шор предложил расширить "Городок перемен". Мероприятие завершилось выступлением артистов молдавской эстрады.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, илан шор, молдавия, кишинев
В мире, Майя Санду, Илан Шор, Молдавия, Кишинев
18:26 19.09.2022 (обновлено: 18:58 19.09.2022)
Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной партии "Шор" призвали правительство Молдавии уйти в отставку
КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" провели еще один митинг с требованиями к руководству Молдавии уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне оппозиционная партия "Шор" провела акцию в центре Кишинева, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали также отставки правительства и парламента. По словам организаторов, в митинге участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД — 6,5 тысячи. Оппозиционеры построили палаточный лагерь — "Городок перемен" — в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.
Митинг прошел в палаточном городке перед парламентом Молдавии
. Манифестанты скандировали: "Нет росту цен", "Отставка", " Нет — политической расправе!", "Долой Майю Санду".
"Палаточный городок будет существовать до тех пор, пока мы не одержим победу. Президент и премьер довели страну до ручки. Наша главная цель — досрочные парламентские и президентские выборы", — заявил лидер партии Илан Шор
, который вышел на связь с манифестантами по Skype.
Он отметил, что подобные акции станут ежедневными, а по выходным пройдут массовые митинги. В связи с этим Шор предложил расширить "Городок перемен". Мероприятие завершилось выступлением артистов молдавской эстрады.
Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией
о более выгодных ценах на газ.