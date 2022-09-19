https://ria.ru/20220919/moldaviya-1817946150.html

Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева

Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева - РИА Новости, 19.09.2022

Сторонники оппозиции вновь провели митинг в центре Кишинева

Протестующие в центре Кишинева сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" провели еще один митинг с требованиями к руководству Молдавии уйти в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:26

2022-09-19T18:26

2022-09-19T18:58

в мире

майя санду

илан шор

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 19 сен — РИА Новости. Протестующие в центре Кишинева сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" провели еще один митинг с требованиями к руководству Молдавии уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости.Накануне оппозиционная партия "Шор" провела акцию в центре Кишинева, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Протестующие требовали также отставки правительства и парламента. По словам организаторов, в митинге участвовали около 45 тысяч человек, по данным МВД — 6,5 тысячи. Оппозиционеры построили палаточный лагерь — "Городок перемен" — в сквере перед парламентом республики, в котором остались ночевать десятки манифестантов.Митинг прошел в палаточном городке перед парламентом Молдавии. Манифестанты скандировали: "Нет росту цен", "Отставка", " Нет — политической расправе!", "Долой Майю Санду"."Палаточный городок будет существовать до тех пор, пока мы не одержим победу. Президент и премьер довели страну до ручки. Наша главная цель — досрочные парламентские и президентские выборы", — заявил лидер партии Илан Шор, который вышел на связь с манифестантами по Skype.Он отметил, что подобные акции станут ежедневными, а по выходным пройдут массовые митинги. В связи с этим Шор предложил расширить "Городок перемен". Мероприятие завершилось выступлением артистов молдавской эстрады.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html

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кишинев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майя санду, илан шор, молдавия, кишинев