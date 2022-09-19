https://ria.ru/20220919/mina-1817893796.html
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 19.09.2022
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T15:57
2022-09-19T15:57
2022-09-19T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
кировский район
украина
оон
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, заявил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин."В Кировском районе в результате воздействия противопехотной мины "Лепесток" пострадал мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220912/neonatsizm-1816285719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), кировский район, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Кировский район, Украина, ООН
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Донецка Кулемзин: в Кировском районе мужчина подорвался на мине "Лепесток"