https://ria.ru/20220919/mgpu-1817194759.html
Ученые доказали, что коммуникативные навыки и знание предмета не связаны
Ученые доказали, что коммуникативные навыки и знание предмета не связаны - РИА Новости, 19.09.2022
Ученые доказали, что коммуникативные навыки и знание предмета не связаны
Ученые МГПУ установили, что предметно-методические умения студентов-педагогов не имеют прямой связи с развитием коммуникативных навыков. Результаты помогут... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:00
2022-09-19T09:00
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые МГПУ установили, что предметно-методические умения студентов-педагогов не имеют прямой связи с развитием коммуникативных навыков. Результаты помогут педагогическим вузам улучшить подготовку студентов в отношении современных стандартов. Данные опубликованы в сборнике Education and City: Quality Education for Modern Cities.Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) рассказали, что их интересовал вопрос: достаточно ли обучать будущих учителей исключительно предмету и методике преподавания, чтобы они в будущем могли качественно выстраивать коммуникацию с коллегами и обучающимися, а также решать более широкий спектр профессиональных задач.Специалисты МГПУ рассказали, что в ходе исследования в качестве измерительных инструментов были использованы как обычные тесты, так и процедуры, аналогичные ассессменту (прим.ред. — комплексная методика на основе тестов, моделируемых ситуаций и других методов, которые позволяют максимально структурированно, комплексно и объективно оценить кандидата). Студенты строили дискуссию на заданные профессиональные темы, а затем эксперты оценивали качество их аргументации, ясность точки зрения, корректность общения и другие характеристики.Далее результаты тестов и наблюдений обрабатывались стандартными для таких исследований статистическими методами, которые позволяют выявить взаимосвязь между теми или иными характеристиками.Ключевым результатом исследования, по словам ученых, стали данные, свидетельствующие о том, что предметно-методические умения будущих учителей не связаны с коммуникативными. Знание предмета и методики, как отметили специалисты МГПУ, не гарантирует умение грамотно построить дискуссию с коллегами, например, в рамках семинара или конференции. В то время как умение анализировать чужие уроки и видеть замысел и цели коллег вполне может определяться этими знаниями.Результаты исследования имеют важное практическое значение для педагогических вузов, рассказали в МГПУ. Пользуясь полученными результатами и рекомендациями, руководители образовательных программ бакалавриата и магистратуры смогут улучшить подготовку выпускников, чтобы их компетенции соответствовали современным стандартам высшего образования.На данном этапе перед учеными МГПУ стоит задача распространить исследование на другие вузы и программы, чтобы сделать выборку больше и разнообразнее. Важно исследовать разные факторы, которые влияют на формирование тех или иных компетенций студентов, в том числе, не связанные с обучением.
https://ria.ru/20210413/mgpu-1727537334.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, мгпу, россия, москва, общество
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, МГПУ, Россия, Москва, Общество
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Ученые МГПУ
установили, что предметно-методические умения студентов-педагогов не имеют прямой связи с развитием коммуникативных навыков. Результаты помогут педагогическим вузам улучшить подготовку студентов в отношении современных стандартов. Данные опубликованы в сборнике Education and City: Quality Education for Modern Cities
.
Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) рассказали, что их интересовал вопрос: достаточно ли обучать будущих учителей исключительно предмету и методике преподавания, чтобы они в будущем могли качественно выстраивать коммуникацию с коллегами и обучающимися, а также решать более широкий спектр профессиональных задач.
“В своем исследовании мы пытались выяснить, будут ли студенты, хорошо знающие предмет и методику, более успешны в других профессиональных задачах, связанных с коммуникацией и анализом учебных материалов”, — рассказал младший научный сотрудник лаборатории проектирования деятельностного содержания образования Антон Агапов.
Специалисты МГПУ рассказали, что в ходе исследования в качестве измерительных инструментов были использованы как обычные тесты, так и процедуры, аналогичные ассессменту (прим.ред. — комплексная методика на основе тестов, моделируемых ситуаций и других методов, которые позволяют максимально структурированно, комплексно и объективно оценить кандидата). Студенты строили дискуссию на заданные профессиональные темы, а затем эксперты оценивали качество их аргументации, ясность точки зрения, корректность общения и другие характеристики.
Далее результаты тестов и наблюдений обрабатывались стандартными для таких исследований статистическими методами, которые позволяют выявить взаимосвязь между теми или иными характеристиками.
Ключевым результатом исследования, по словам ученых, стали данные, свидетельствующие о том, что предметно-методические умения будущих учителей не связаны с коммуникативными. Знание предмета и методики, как отметили специалисты МГПУ, не гарантирует умение грамотно построить дискуссию с коллегами, например, в рамках семинара или конференции. В то время как умение анализировать чужие уроки и видеть замысел и цели коллег вполне может определяться этими знаниями.
Результаты исследования имеют важное практическое значение для педагогических вузов, рассказали в МГПУ. Пользуясь полученными результатами и рекомендациями, руководители образовательных программ бакалавриата и магистратуры смогут улучшить подготовку выпускников, чтобы их компетенции соответствовали современным стандартам высшего образования.
На данном этапе перед учеными МГПУ стоит задача распространить исследование на другие вузы и программы, чтобы сделать выборку больше и разнообразнее. Важно исследовать разные факторы, которые влияют на формирование тех или иных компетенций студентов, в том числе, не связанные с обучением.