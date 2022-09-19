Рейтинг@Mail.ru
Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220919/medkolledzh-1817868370.html
Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России
Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России - РИА Новости, 19.09.2022
Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России
Мастерские Якутского медицинского колледжа признаны лучшими в России, на их открытие было потрачено свыше 11 миллионов рублей федерального гранта, сообщает... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:46
2022-09-19T16:45
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817908134_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_357ae16156231eaaf48b6cf06bf76009.jpg
ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Мастерские Якутского медицинского колледжа признаны лучшими в России, на их открытие было потрачено свыше 11 миллионов рублей федерального гранта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в число пяти лучших профессиональных образовательных организаций страны, которые достигли высоких показателей по массовой подготовке кадров на базе мастерских. О победе в номинации "Лидер в подготовке кадров" объявили на открытии XVI Международного конгресса-выставки "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста", - говорится в сообщении.По словам главы Якутии Айсена Николаева, в рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в Якутском медколледже работают четыре мастерские по компетенциям "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный медицинский анализ, "Лечебная деятельность" и "Стоматология ортопедическая". Студенты обучаются на современном оборудовании, максимально приближенном к реальным рабочим местам.Мастерские обеспечивают подготовку кадров и повышение квалификации по 274 образовательным программам. В этом учебном году на их базе своё мастерство улучшили более 2,5 тысячи человек. "Общий объём средств финансирования открытия мастерских Якутского медколледжа составляет 14,5 миллиона рублей, из которых 11,9 миллиона рублей – средства из федерального бюджета", - рассказали в пресс-службе.По информации Института развития профессионального образования Якутии, на средства гранта в колледже отремонтированы кабинеты на 36 рабочих мест, приобретены свыше 200 единиц учебного оборудования: высокотехнологичное медицинское оборудование, манекены-тренажёры, фантомы, компьютерная техника, мебель."С 2020 года в Якутии действуют 55 мастерских в 14 колледжах и техникумах республики на сумму 435,4 миллиона рублей. В 2023 году планируется открыть 15 мастерских в семи профессиональных образовательных организациях на сумму 67,7 миллиона рублей, в 2024 году – ещё 15 на сумму 78,6 миллиона рублей. Таким образом, к концу 2024 года в Якутии будут функционировать 85 современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций республики", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220919/yakutsk-1817808517.html
https://ria.ru/20220905/yakutsk-1814547053.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817908134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b1333cf2d6c0774961b4419629c8ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, айсен николаев, россия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Общество, Айсен Николаев, Россия, Республика Саха (Якутия)
14:46 19.09.2022 (обновлено: 16:45 19.09.2022)
 

Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России

© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
Мастерские Якутского медицинского колледжа
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Мастерские Якутского медицинского колледжа признаны лучшими в России, на их открытие было потрачено свыше 11 миллионов рублей федерального гранта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в число пяти лучших профессиональных образовательных организаций страны, которые достигли высоких показателей по массовой подготовке кадров на базе мастерских. О победе в номинации "Лидер в подготовке кадров" объявили на открытии XVI Международного конгресса-выставки "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
Мастерские Якутского медицинского колледжа
1 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
Мастерские Якутского медицинского колледжа
2 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
Мастерские Якутского медицинского колледжа
3 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
1 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
2 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
3 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
По словам главы Якутии Айсена Николаева, в рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в Якутском медколледже работают четыре мастерские по компетенциям "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный медицинский анализ, "Лечебная деятельность" и "Стоматология ортопедическая". Студенты обучаются на современном оборудовании, максимально приближенном к реальным рабочим местам.
Мастерские обеспечивают подготовку кадров и повышение квалификации по 274 образовательным программам. В этом учебном году на их базе своё мастерство улучшили более 2,5 тысячи человек. "Общий объём средств финансирования открытия мастерских Якутского медколледжа составляет 14,5 миллиона рублей, из которых 11,9 миллиона рублей – средства из федерального бюджета", - рассказали в пресс-службе.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
12:15Республика Саха (Якутия)
Самую крупную школу в Якутске откроют в ноябре
По информации Института развития профессионального образования Якутии, на средства гранта в колледже отремонтированы кабинеты на 36 рабочих мест, приобретены свыше 200 единиц учебного оборудования: высокотехнологичное медицинское оборудование, манекены-тренажёры, фантомы, компьютерная техника, мебель.
"С 2020 года в Якутии действуют 55 мастерских в 14 колледжах и техникумах республики на сумму 435,4 миллиона рублей. В 2023 году планируется открыть 15 мастерских в семи профессиональных образовательных организациях на сумму 67,7 миллиона рублей, в 2024 году – ещё 15 на сумму 78,6 миллиона рублей. Таким образом, к концу 2024 года в Якутии будут функционировать 85 современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций республики", - добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 14:23Республика Саха (Якутия)
Глава Якутска рассказал о реализации мастер-плана столицы республики
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоАйсен НиколаевРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала