https://ria.ru/20220919/medkolledzh-1817868370.html

Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России

Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России - РИА Новости, 19.09.2022

Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России

Мастерские Якутского медицинского колледжа признаны лучшими в России, на их открытие было потрачено свыше 11 миллионов рублей федерального гранта, сообщает... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:46

2022-09-19T14:46

2022-09-19T16:45

республика саха (якутия)

общество

айсен николаев

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Мастерские Якутского медицинского колледжа признаны лучшими в России, на их открытие было потрачено свыше 11 миллионов рублей федерального гранта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в число пяти лучших профессиональных образовательных организаций страны, которые достигли высоких показателей по массовой подготовке кадров на базе мастерских. О победе в номинации "Лидер в подготовке кадров" объявили на открытии XVI Международного конгресса-выставки "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста", - говорится в сообщении.По словам главы Якутии Айсена Николаева, в рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в Якутском медколледже работают четыре мастерские по компетенциям "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный медицинский анализ, "Лечебная деятельность" и "Стоматология ортопедическая". Студенты обучаются на современном оборудовании, максимально приближенном к реальным рабочим местам.Мастерские обеспечивают подготовку кадров и повышение квалификации по 274 образовательным программам. В этом учебном году на их базе своё мастерство улучшили более 2,5 тысячи человек. "Общий объём средств финансирования открытия мастерских Якутского медколледжа составляет 14,5 миллиона рублей, из которых 11,9 миллиона рублей – средства из федерального бюджета", - рассказали в пресс-службе.По информации Института развития профессионального образования Якутии, на средства гранта в колледже отремонтированы кабинеты на 36 рабочих мест, приобретены свыше 200 единиц учебного оборудования: высокотехнологичное медицинское оборудование, манекены-тренажёры, фантомы, компьютерная техника, мебель."С 2020 года в Якутии действуют 55 мастерских в 14 колледжах и техникумах республики на сумму 435,4 миллиона рублей. В 2023 году планируется открыть 15 мастерских в семи профессиональных образовательных организациях на сумму 67,7 миллиона рублей, в 2024 году – ещё 15 на сумму 78,6 миллиона рублей. Таким образом, к концу 2024 года в Якутии будут функционировать 85 современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций республики", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220919/yakutsk-1817808517.html

https://ria.ru/20220905/yakutsk-1814547053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, айсен николаев, россия, республика саха (якутия)