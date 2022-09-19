14:46 19.09.2022 (обновлено: 16:45 19.09.2022)
Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в топ-5 в России
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
Мастерские Якутского медицинского колледжа
ЯКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Мастерские Якутского медицинского колледжа признаны лучшими в России, на их открытие было потрачено свыше 11 миллионов рублей федерального гранта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Мастерские Якутского медицинского колледжа вошли в число пяти лучших профессиональных образовательных организаций страны, которые достигли высоких показателей по массовой подготовке кадров на базе мастерских. О победе в номинации "Лидер в подготовке кадров" объявили на открытии XVI Международного конгресса-выставки "Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
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Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
2 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии) Мастерские Якутского медицинского колледжа
3 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
1 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
2 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
3 из 3
Мастерские Якутского медицинского колледжа
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и правительства Республики Саха (Якутии)
По словам главы Якутии Айсена Николаева, в рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в Якутском медколледже работают четыре мастерские по компетенциям "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный медицинский анализ, "Лечебная деятельность" и "Стоматология ортопедическая". Студенты обучаются на современном оборудовании, максимально приближенном к реальным рабочим местам.
Мастерские обеспечивают подготовку кадров и повышение квалификации по 274 образовательным программам. В этом учебном году на их базе своё мастерство улучшили более 2,5 тысячи человек. "Общий объём средств финансирования открытия мастерских Якутского медколледжа составляет 14,5 миллиона рублей, из которых 11,9 миллиона рублей – средства из федерального бюджета", - рассказали в пресс-службе.
По информации Института развития профессионального образования Якутии, на средства гранта в колледже отремонтированы кабинеты на 36 рабочих мест, приобретены свыше 200 единиц учебного оборудования: высокотехнологичное медицинское оборудование, манекены-тренажёры, фантомы, компьютерная техника, мебель.
"С 2020 года в Якутии действуют 55 мастерских в 14 колледжах и техникумах республики на сумму 435,4 миллиона рублей. В 2023 году планируется открыть 15 мастерских в семи профессиональных образовательных организациях на сумму 67,7 миллиона рублей, в 2024 году – ещё 15 на сумму 78,6 миллиона рублей. Таким образом, к концу 2024 года в Якутии будут функционировать 85 современных мастерских на базе профессиональных образовательных организаций республики", - добавили в пресс-службе.
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