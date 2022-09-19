https://ria.ru/20220919/maslennikov-1817830081.html

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября - РИА Новости, 19.09.2022

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм". РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T13:02

2022-09-19T13:02

2022-09-19T13:03

культура

новости культуры

умер режиссер игорь масленников

санкт-петербург

ленфильм

игорь масленников (режиссер)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм"."Прощание с мастером состоится в среду", – сказал собеседник агентства.Масленников скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Как сообщал "Ленфильм", прощание пройдет в первом павильоне киностудии, где режиссер снимал свои фильмы. Похоронят Масленникова на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом государственной премии РФ. Масленников – автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".

https://ria.ru/20220917/rezhisser-1817519316.html

санкт-петербург

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Екатерина Янсон

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Екатерина Янсон

новости культуры, умер режиссер игорь масленников, санкт-петербург, ленфильм, игорь масленников (режиссер)