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Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220919/maslennikov-1817830081.html
Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября
Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября - РИА Новости, 19.09.2022
Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября
Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм". РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:02
2022-09-19T13:03
культура
новости культуры
умер режиссер игорь масленников
санкт-петербург
ленфильм
игорь масленников (режиссер)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм"."Прощание с мастером состоится в среду", – сказал собеседник агентства.Масленников скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Как сообщал "Ленфильм", прощание пройдет в первом павильоне киностудии, где режиссер снимал свои фильмы. Похоронят Масленникова на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом государственной премии РФ. Масленников – автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".
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новости культуры, умер режиссер игорь масленников, санкт-петербург, ленфильм, игорь масленников (режиссер)
Культура, Новости культуры, Умер режиссер Игорь Масленников, Санкт-Петербург, Ленфильм, Игорь Масленников (режиссер)
13:02 19.09.2022 (обновлено: 13:03 19.09.2022)
 
Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября

В "Ленфильме" сообщили, что прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРежиссер Игорь Масленников
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Режиссер Игорь Масленников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм".
"Прощание с мастером состоится в среду", – сказал собеседник агентства.
Масленников скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Как сообщал "Ленфильм", прощание пройдет в первом павильоне киностудии, где режиссер снимал свои фильмы. Похоронят Масленникова на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист. Удостоен звания народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом государственной премии РФ. Масленников – автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:36Культура
Умер режиссер Игорь Масленников
 
КультураНовости культурыУмер режиссер Игорь МасленниковСанкт-ПетербургЛенфильмИгорь Масленников (режиссер)
 
 
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