https://ria.ru/20220919/malakhov-1817967799.html

На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова

На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова - РИА Новости, 19.09.2022

На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова

На телеканале "Россия" выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова – "Малахов". Премьеру анонсировали на 26 сентября. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T19:33

2022-09-19T19:33

2022-09-19T19:33

шоубиз

андрей малахов

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова – "Малахов". Премьеру анонсировали на 26 сентября. Детали формата новой программы на канале не уточнили. Известно, что она будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30. Малахов – постоянный ведущий шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души". Ранее он был ведущим программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", однако передача ушла из сетки телеканала в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20220902/shou-1813832764.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

андрей малахов