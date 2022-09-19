https://ria.ru/20220919/malakhov-1817967799.html
На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова
На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова - РИА Новости, 19.09.2022
На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова
На телеканале "Россия" выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова – "Малахов". Премьеру анонсировали на 26 сентября. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T19:33
2022-09-19T19:33
2022-09-19T19:33
шоубиз
андрей малахов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова – "Малахов". Премьеру анонсировали на 26 сентября. Детали формата новой программы на канале не уточнили. Известно, что она будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30. Малахов – постоянный ведущий шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души". Ранее он был ведущим программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", однако передача ушла из сетки телеканала в феврале 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей малахов
На телеканале "Россия" выйдет новое шоу Андрея Малахова
Телеканал "Россия" анонсировал новое авторское шоу "Малахов"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова – "Малахов". Премьеру анонсировали на 26 сентября.
"Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни – обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы "Малахов", – говорится в сообщении канала.
Детали формата новой программы на канале не уточнили. Известно, что она будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30.
Малахов – постоянный ведущий шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души". Ранее он был ведущим программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", однако передача ушла из сетки телеканала в феврале 2022 года.