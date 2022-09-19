https://ria.ru/20220919/lombard-1817853604.html
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард - РИА Новости, 19.09.2022
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард
Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:00
2022-09-19T14:00
2022-09-19T14:00
полиция
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
УФА, 19 сен – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии."По версии следствия, вечером подозреваемый в медицинской маске вошёл в ломбард по ул. Ворошилова. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он стал требовать передачи денежных средств. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: девушка-продавец смогла нажать тревожную кнопку. Испугавшись, подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.Мужчину быстро задержали, им оказался 45-летний ранее судимый местный житель."Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео момента попытки ограбления, снятое камерой наблюдения. На кадрах – мужчина в маске насильно вводит в помещение девушку, держа у ее головы предмет, похожий на пистолет. Продавец пытается убрать его руки с шеи, наклоняется, будто ищет то, что просит грабитель. В один момент мужчина сбегает.
https://ria.ru/20220811/stazher-1808880976.html
https://ria.ru/20220518/razboy-1789252971.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полиция, происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Полиция, Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард
В Ижевске полиция задержала мужчину, пытавшегося с игрушечным пистолетом ограбить ломбард
УФА, 19 сен – РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили
в пресс-службе МВД по Удмуртии.
"По версии следствия, вечером подозреваемый в медицинской маске вошёл в ломбард по ул. Ворошилова. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он стал требовать передачи денежных средств. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: девушка-продавец смогла нажать тревожную кнопку. Испугавшись, подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.
Мужчину быстро задержали, им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.
"Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео момента попытки ограбления, снятое камерой наблюдения. На кадрах – мужчина в маске насильно вводит в помещение девушку, держа у ее головы предмет, похожий на пистолет. Продавец пытается убрать его руки с шеи, наклоняется, будто ищет то, что просит грабитель. В один момент мужчина сбегает.