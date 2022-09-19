https://ria.ru/20220919/lombard-1817853604.html

В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард

В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард - РИА Новости, 19.09.2022

В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард

Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:00

2022-09-19T14:00

2022-09-19T14:00

полиция

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 19 сен – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии."По версии следствия, вечером подозреваемый в медицинской маске вошёл в ломбард по ул. Ворошилова. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он стал требовать передачи денежных средств. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: девушка-продавец смогла нажать тревожную кнопку. Испугавшись, подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.Мужчину быстро задержали, им оказался 45-летний ранее судимый местный житель."Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео момента попытки ограбления, снятое камерой наблюдения. На кадрах – мужчина в маске насильно вводит в помещение девушку, держа у ее головы предмет, похожий на пистолет. Продавец пытается убрать его руки с шеи, наклоняется, будто ищет то, что просит грабитель. В один момент мужчина сбегает.

https://ria.ru/20220811/stazher-1808880976.html

https://ria.ru/20220518/razboy-1789252971.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

полиция, происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)