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В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард - РИА Новости, 19.09.2022
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В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард - РИА Новости, 19.09.2022
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард
Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:00
2022-09-19T14:00
полиция
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии."По версии следствия, вечером подозреваемый в медицинской маске вошёл в ломбард по ул. Ворошилова. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он стал требовать передачи денежных средств. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: девушка-продавец смогла нажать тревожную кнопку. Испугавшись, подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.Мужчину быстро задержали, им оказался 45-летний ранее судимый местный житель."Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео момента попытки ограбления, снятое камерой наблюдения. На кадрах – мужчина в маске насильно вводит в помещение девушку, держа у ее головы предмет, похожий на пистолет. Продавец пытается убрать его руки с шеи, наклоняется, будто ищет то, что просит грабитель. В один момент мужчина сбегает.
https://ria.ru/20220811/stazher-1808880976.html
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ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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полиция, происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Полиция, Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:00 19.09.2022
 
В Ижевске мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить ломбард

В Ижевске полиция задержала мужчину, пытавшегося с игрушечным пистолетом ограбить ломбард

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 19 сен – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить ломбард, угрожая игрушечным пистолетом, но продавец смогла нажать на тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
"По версии следствия, вечером подозреваемый в медицинской маске вошёл в ломбард по ул. Ворошилова. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он стал требовать передачи денежных средств. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось: девушка-продавец смогла нажать тревожную кнопку. Испугавшись, подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.
Мужчина обворовывает кассы супермаркетов. Кадры МВД - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 14:26
В Москве мужчина под видом кассира-стажера ограбил три магазина
Мужчину быстро задержали, им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.
"Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало видео момента попытки ограбления, снятое камерой наблюдения. На кадрах – мужчина в маске насильно вводит в помещение девушку, держа у ее головы предмет, похожий на пистолет. Продавец пытается убрать его руки с шеи, наклоняется, будто ищет то, что просит грабитель. В один момент мужчина сбегает.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:27
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ПолицияПроисшествияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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