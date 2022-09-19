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Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии - РИА Новости, 19.09.2022
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Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии
Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии - РИА Новости, 19.09.2022
Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии
Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T04:08
2022-09-19T10:42
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами, сообщили РБК в посольстве России в республике.В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.
https://ria.ru/20220908/vezd-1815465248.html
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в мире, россия, латвия, эстония, евросоюз, литва, польша
В мире, Россия, Латвия, Эстония, Евросоюз, Литва, Польша
04:08 19.09.2022 (обновлено: 10:42 19.09.2022)
 
Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии

Посольство России: при въезде в Латвию от россиян требовали осудить действия Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами, сообщили РБК в посольстве России в республике.
В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".

"В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их (граждан России. — Прим. ред.) в черный список", — рассказали в посольстве.

Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.

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