https://ria.ru/20220919/latviya-1817750625.html

Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии

Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии - РИА Новости, 19.09.2022

Посольство России рассказало о "вопиющем" требовании пограничников в Латвии

Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T04:08

2022-09-19T04:08

2022-09-19T10:42

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Граждане сталкиваются с проблемами и провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами, сообщили РБК в посольстве России в республике.В диппредставительстве привели в качестве примера "вопиющее" требование подписать "некое заявление с осуждением российских властей".Ведомство уточнило, что в этих случаях решение о пропуске россиян через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим. Вскоре Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения Евросоюза заключается в туризме, бизнесе, спорте или культуре.

https://ria.ru/20220908/vezd-1815465248.html

https://ria.ru/20220912/finlyandiya-1816346992.html

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в мире, россия, латвия, эстония, евросоюз, литва, польша