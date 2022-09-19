https://ria.ru/20220919/lada-1817753228.html

Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada

Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada - РИА Новости, 19.09.2022

Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada

Три причины пересесть на Lada — это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T06:43

2022-09-19T06:43

2022-09-19T12:23

авто

максим соколов

россия

автоваз

тольятти

lada

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Три причины пересесть на Lada — это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом современная, устремленная в будущее, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости.Соколов также отметил, что отечественная компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке."Я уверен, что у команды "АвтоВАЗа" и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история", — заключил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французская Renault передала свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).

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авто, максим соколов, россия, автоваз, тольятти, lada