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Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada - РИА Новости, 19.09.2022
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Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada
Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada - РИА Новости, 19.09.2022
Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada
Три причины пересесть на Lada — это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T06:43
2022-09-19T12:23
авто
максим соколов
россия
автоваз
тольятти
lada
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Три причины пересесть на Lada — это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом современная, устремленная в будущее, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости.Соколов также отметил, что отечественная компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке."Я уверен, что у команды "АвтоВАЗа" и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история", — заключил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французская Renault передала свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).
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авто, максим соколов, россия, автоваз, тольятти, lada
Авто, Максим Соколов, Россия, АвтоВАЗ, Тольятти, Lada
06:43 19.09.2022 (обновлено: 12:23 19.09.2022)
 
Президент "АвтоВАЗа" назвал три причины пересесть на Lada

Глава "АвтоВАЗа" призвал пересесть на Lada из-за приспособленности для России и ее истории

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкLADA Niva Travel
LADA Niva Travel - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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LADA Niva Travel. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Три причины пересесть на Lada — это максимально адаптированный для России автомобиль, легендарная машина с более чем полувековой историей, но при этом современная, устремленная в будущее, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости.

"Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам. Во-вторых, это легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. И, в-третьих, самое главное, это автомобиль, который устремлен в будущее", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соколов также отметил, что отечественная компания готова к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают свою долю на российском авторынке.
"Я уверен, что у команды "АвтоВАЗа" и у нашего бренда Lada будет такое же уверенное будущее, как и ее большая история", — заключил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французская Renault передала свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство отечественной компании, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).
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АвтоМаксим СоколовРоссияАвтоВАЗТольяттиLada
 
 
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